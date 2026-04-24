Vietnam y Corea del Sur refuerzan cooperación en ciencia, tecnología e innovación

Hanoi (VNA) - El Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación Vietnam-Corea del Sur se celebró hoy en Hanoi, en el marco de la visita de Estado al país indochino del presidente surcoreano, Lee Jae Myung.



Durante su intervención, el ministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Vu Hai Quan, destacó que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital constituyen uno de los pilares fundamentales de la cooperación bilateral en el próximo período.



En este sentido, ambas partes acordaron profundizar la colaboración hacia resultados más sustantivos y orientados a la creación de productos concretos, señaló el funcionario vietnamita.

Asimismo, subrayó que las agencias científicas y tecnológicas de ambos países intensificarán el intercambio de experiencias en el desarrollo e implementación de carteras de tecnologías estratégicas, aprovechando las coincidencias en sus orientaciones de desarrollo.



Otro eje clave de la cooperación será el desarrollo de recursos humanos en ciencia y tecnología, con especial atención a la formación de expertos y científicos altamente cualificados, capaces de dominar y conectar tecnologías avanzadas.



Por su parte, el viceprimer ministro y titular de Ciencia y Tecnología de la Información de Corea del Sur, Bae Kyung Hoon, enfatizó que la ciencia y la tecnología representan una fuerza motriz que conecta el futuro de ambas naciones.



Ambos países, añadió, continuarán fortaleciendo su cooperación estratégica, con especial énfasis en el desarrollo del Instituto de Ciencia y Tecnología Vietnam-Corea del Sur (VKIST) como centro neurálgico de colaboración, así como en la expansión de su red a nivel nacional. Asimismo, impulsarán áreas como la inteligencia artificial, los semiconductores y las tecnologías avanzadas, con el objetivo de convertir los resultados de investigación en productos y modelos comercializables.



En la misma línea, el presidente de VKIST, Tran Hong Thai, destacó la disposición del instituto para actuar como puente entre centros de investigación, universidades y empresas, mediante programas conjuntos, laboratorios colaborativos y actividades de formación de recursos humanos. También reafirmó la continuidad de los mecanismos de cooperación existentes, en particular con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA), entre otros socios.



Durante el foro, los participantes debatieron nuevas formas de cooperación, incluyendo programas de posgrado en tecnologías avanzadas, el intercambio de científicos entre instituciones académicas y empresas, la atracción de expertos internacionales para la formación e investigación, así como la promoción de inversiones privadas en laboratorios y centros de práctica universitarios.



En este contexto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam y la KOICA firmaron un Memorando de Entendimiento sobre el proyecto VKIST, que marca el inicio de la segunda fase del instituto. El proyecto contará con financiación no reembolsable del Gobierno surcoreano, por un valor aproximado de 30 millones de dólares, y se implementará hasta 2033./.