Quang Ninh apuesta por innovación con Zona Económica Digital

Quang Ninh, Vietnam (VNA) La provincia de Quang Ninh concentra sus esfuerzos en completar el proyecto que presentará al nivel central para obtener la aprobación del establecimiento piloto de una Zona Económica Digital y Basada en el Conocimiento.



Se trata de un modelo de zona económica especializada de nueva generación. Se espera que que este nuevo espacio genere un avance significativo en los modelos de crecimiento basados en tecnología y datos fundamentales, posicionando a Quang Ninh como un "centro digital" líder en la región.



Según el proyecto, la Zona Económica abarcará una superficie de aproximadamente 26.380 hectáreas, distribuidas en 10 comunas y barrios de zonas dinámicas como Hoang Que, Viet Hung, Bai Chay y Tuan Chau.



A diferencia de las cinco zonas económicas existentes en la localidad, que se centran en las industrias tradicionales y el comercio fronterizo, esta se basa en cuatro pilares fundamentales: tecnología digital concentrada, centro de inteligencia artificial y datos, centro de datos de recuperación ante desastres de nivel asiático y zona urbana educativa.



El proyecto tiene como objetivo crear un ecosistema de tecnología digital sincronizado, que atraiga entre 80 y 150 grandes empresas tecnológicas globales, así como proyectos de diseño de chips semiconductores e inteligencia artificial.



Una vez en funcionamiento, se espera que esta área contribuya entre un 8 % y un 12 % al Producto Interno Bruto Regional de la provincia de Quang Ninh y genere entre 150 mil y 250 mil empleos de alta calidad.



La elaboración de este proyecto reafirma la determinación de Quang Ninh de cambiar su mentalidad y sus métodos de desarrollo. En lugar de depender de la explotación de recursos naturales limitados, la provincia aspira a un desarrollo basado en los recursos ilimitados de datos digitales y conocimiento humano.



Se trata de una estrategia para transformar el modelo de crecimiento, pasando de un modelo "marrón" a uno "verde", utilizando la tecnología digital como principal motor para mejorar la productividad laboral y la competitividad de la economía.



Para lograr este objetivo, el proyecto propone mecanismos políticos específicos que van más allá de lo convencional, tales como: establecer un marco legal de pruebas (sandbox) para nuevas tecnologías; una política de "visa tecnológica" destinada a atraer talento internacional; y un modelo de gestión administrativa moderno que optimice el entorno de inversión.



La creación de esta Zona Económica Digital y Basada en el Conocimiento no solo representa una solución para impulsar el desarrollo de Quang Ninh, sino que también contribuye a garantizar la seguridad de los datos y a fortalecer la competitividad nacional. Este es un paso concreto en la implementación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre avances en el desarrollo científico y tecnológico y la innovación.



El establecimiento de esta zona económica es una muestra del espíritu innovador y la determinación de la provincia de Quang Ninh para liderar la era digital, contribuyendo al ascenso de Vietnam para convertirse en un centro regional de conocimiento y tecnología en un futuro próximo./.