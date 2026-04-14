Sociedad

Provincia de Quang Ninh impulsa escuelas inteligentes para elevar calidad educativa

Con el enfoque de que invertir en educación es invertir en el futuro, la provincia norvietnamita de Quang Ninh ha destinado 41,38 millones de dólares de su presupuesto en 2026 a educación, formación y enseñanza profesional.

Foto de ilustración. (Fuente: baoquangninh.vn)
Foto de ilustración. (Fuente: baoquangninh.vn)

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – Con el enfoque de que invertir en educación es invertir en el futuro, la provincia norvietnamita de Quang Ninh ha destinado 41,38 millones de dólares de su presupuesto en 2026 a educación, formación y enseñanza profesional.

Los recursos se orientan a implementar programas y políticas estratégicas destinados a mejorar la calidad de los recursos humanos y modernizar la infraestructura educativa. Entre las prioridades figuran la construcción y renovación de centros escolares, la adquisición de equipamiento docente y el apoyo financiero a estudiantes de zonas desfavorecidas, montañosas, fronterizas e insulares.

Uno de los ejes clave de la estrategia es la reorganización de la red escolar mediante la reducción de sedes dispersas y el desarrollo de instituciones inteligentes y de alta calidad.

La provincia también refuerza la formación profesional para responder a la creciente demanda de mano de obra cualificada en zonas industriales y económicas, contribuyendo así a una reestructuración económica sostenible.

En su hoja de ruta hacia una economía basada en el conocimiento para 2026, la educación se considera la base para formar una fuerza laboral de alta calidad. En este sentido, Quang Ninh promueve la gestión escolar inteligente y el desarrollo de un ecosistema de aprendizaje digital que permita a los estudiantes acceder a conocimientos y herramientas modernas, al tiempo que impulsa la mejora continua de la cualificación docente para adaptarse a la transformación digital.

Durante el período 2021–2025, la provincia incrementó significativamente su inversión en educación y formación profesional, con un gasto anual que supera el 20% del presupuesto total. El objetivo es que al menos el 95% de las escuelas cumplan los estándares nacionales para 2030.

Los resultados académicos recientes reflejan la eficacia de esta estrategia. En el examen nacional de estudiantes excelentes 2025–2026, Quang Ninh ocupó el octavo lugar entre 34 provincias y ciudades, con 82 de 110 alumnos premiados.

Estas inversiones sostenidas no solo permitirán a la provincia mantener su posición destacada en desarrollo humano, sino que también sentarán las bases para convertirse en un centro multidisciplinario de educación y formación en el norte de Vietnam./.

VNA
#Quang Ninh #educación Vietnam #inversión en educación 2026
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Resolución 71

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