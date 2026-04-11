Festival del Año Nuevo tradicional de Camboya, Laos y Tailandia refuerza lazos de amistad en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La celebración conjunta del Año Nuevo tradicional de Camboya, Laos y Tailandia reunió en la mañana del 11 de abril a diplomáticos, autoridades locales y comunidades de los tres países en la Pagoda Pho Minh, en Ciudad Ho Chi Minh.

El evento fue organizado por la Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh (HUFO), en coordinación con el Comité de Budismo Internacional de la Sangha Budista de Vietnam en la ciudad.

A la cita asistieron el cónsul general de Laos en Ciudad Ho Chi Minh, Phonesy Bounmixay; el cónsul general de Camboya, Chan Sorykan; representantes del Consulado General de Tailandia, así como numerosos estudiantes y miembros de las comunidades camboyana, laosiana y tailandesa que residen, estudian y trabajan en la ciudad.

El vicepresidente de HUFO Ho Xuan Lam destacó en su intervención que Vietnam, Camboya, Laos y Tailandia son países vecinos y miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que mantienen una larga tradición de cooperación y apoyo mutuo. Subrayó que actividades culturales como este festival contribuyen a consolidar la solidaridad, fomentar el entendimiento mutuo y promover la cooperación integral entre los pueblos de la región.

Por su parte, el venerable Thich Thien Tam, vicepresidente del Consejo Ejecutivo y subdirector del Comité Central de Budismo Internacional de la Sangha Budista de Vietnam, remarcó el valor de la solidaridad y la armonía entre los pueblos como pilares fundamentales para la paz y el desarrollo.

En representación de los cuerpos diplomáticos, el cónsul general de Laos, Phonesy Bounmixay, expresó su satisfacción por participar en el evento y agradeció la atención y el apoyo de las autoridades y la población de Ciudad Ho Chi Minh para preservar y difundir los valores culturales tradicionales de los países vecinos.

La jornada transcurrió en un ambiente festivo y fraterno, con rituales tradicionales como la ofrenda de incienso por la paz, el baño ritual de la estatua de Buda, así como bendiciones y deseos de prosperidad para el Año Nuevo.

Como parte de las celebraciones, el 12 de abril se celebrarán los Juegos Deportivos del Año Nuevo tradicional Camboya–Laos 2026, organizados por HUFO y dirigidos a estudiantes y miembros de las comunidades de los dos países. El programa incluirá competiciones deportivas, presentaciones artísticas e intercambio gastronómico, reforzando los vínculos culturales y la amistad entre los pueblos de la región./.