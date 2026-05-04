Berlín nombra un parque en recuerdo de víctima vietnamita de violencia racista

Berlín (VNA) – El consejo distrital de Marzahn-Hellersdorf, en Berlín, aprobó nombrar un pequeño parque como “Parque Nguyen Van Tu” para honrar a un hombre de origen vietnamita asesinado en un ataque racista hace 34 años.



La iniciativa, presentada por el partido Die Linke, contó con el respaldo de la Asociación Trong Com, que apoya la integración de inmigrantes vietnamitas y protege sus intereses, así como de la comunidad vietnamita en Alemania tras años de esfuerzos.



La resolución fue adoptada el 3 de abril de 2026, y la ceremonia oficial de nombramiento se celebró el Día Internacional del Trabajo.



Nguyen Van Tu, nacido en 1963, fue asesinado el 24 de abril de 1992 a los 29 años, en medio de una ola de violencia de extrema derecha dirigida contra inmigrantes en la Alemania posterior a la reunificación. Su muerte sigue siendo un recordatorio contundente de un período difícil para la comunidad vietnamita y otros grupos extranjeros en el país. El 3 de mayo de 1992, unas 2.000 personas participaron en una marcha y funeral en su homenaje, con el apoyo de organizaciones comunitarias.

Bjoern Tielebein, representante de Die Linke en el consejo distrital, habla en el evento (Fuente: VNA)





Bjoern Tielebein, representante de Die Linke en el consejo distrital, afirmó que, aunque el reconocimiento llega décadas después de la tragedia, constituye un avance significativo en la promoción de la justicia social y la conmemoración de las víctimas de la violencia racista.



Por su parte, Tamara Hentschel, presidenta de la Asociación Trong Com, recordó los prolongados esfuerzos de la organización y de la comunidad vietnamita para lograr este memorial, evocando el miedo que vivieron los trabajadores vietnamitas tras la caída del Muro de Berlín. Describió el homenaje como un reconocimiento importante y largamente esperado.



Nguyen Quoc Hung, dirigente de un club comunitario vietnamita y uno de los impulsores de la iniciativa, señaló que el nombramiento tiene un gran significado tanto para vietnamitas como para alemanes. Refleja el reconocimiento de la sociedad alemana hacia la comunidad vietnamita y constituye un llamado a la unidad entre razas y etnias para rechazar el extremismo y promover la convivencia pacífica./.