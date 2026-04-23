Vietnam y Alemania buscan reforzar la cooperación laboral

Berlín (VNA) – Un seminario se celebró en Berlín el 22 de abril con el objetivo de conectar mejor la fuerte demanda de mano de obra en Alemania con la joven y abundante fuerza laboral de Vietnam.



Los debates se desarrollaron de forma abierta, centrándose en cuestiones que van desde la formación en Vietnam hasta las condiciones laborales en Alemania.



El diálogo bidireccional permitió aclarar tanto las ventajas como los obstáculos en la formación profesional en Vietnam. Sobre esa base, las empresas alemanas propusieron recomendaciones concretas para ayudar a Vietnam a preparar mejor su sistema de formación y seleccionar candidatos acordes con la demanda real, elevando así la reputación de los recursos humanos vietnamitas en el mercado alemán.



Al intervenir en el seminario, Dang Hoang Linh, ministro consejero de la Embajada de Vietnam en Alemania, valoró altamente su importancia y destacó que ambos países firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación laboral durante la visita a Vietnam del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier a principios de 2024.



Según afirmó, esto subraya la necesidad de crear condiciones favorables para que los trabajadores vietnamitas puedan desarrollar plenamente su potencial en Alemania.



Las empresas alemanas señalaron que, para acceder con éxito al mercado laboral alemán, los trabajadores vietnamitas deben comprender bien el sistema de formación profesional del país. Sin embargo, en la práctica, muchos aprendices aún no tienen claro su campo de estudio o el tipo de trabajo que desempeñarán en Alemania, lo que dificulta la definición de itinerarios formativos adecuados. Por su parte, los empleadores alemanes cuentan con requisitos específicos para cada puesto, con demandas concretas de habilidades, por lo que la falta de orientación inicial puede generar dificultades posteriores.



Entre los desafíos actuales, el idioma sigue siendo la mayor barrera. En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias, el presidente de la Asociación de Educación y Carrera Vietnam–Alemania (VGECA), Nguyen Tuan Nam, afirmó que muchos trabajadores, pese a contar con certificados de alemán, aún enfrentan dificultades en la comunicación cotidiana, lo que afecta su capacidad de aprendizaje e integración. Además, los empleadores alemanes esperan compromisos laborales a largo plazo, en lugar de estancias breves seguidas de retorno al país de origen.



Por su parte, Thomas Schlegtendal, director de ventas de la empresa Transcura GmbH, señaló que muchos aprendices llegan a Alemania con un nivel B1 de alemán, mientras que se requiere B2 para seguir adecuadamente los programas de formación profesional. Asimismo, el conocimiento limitado de los sistemas fiscal y de seguros ha provocado malentendidos sobre los ingresos reales.



Kevin Fest, responsable de relaciones internacionales del grupo de educación BLA, indicó que el dominio del idioma y la capacidad de adaptación son los dos mayores obstáculos para los aprendices y trabajadores vietnamitas. Sugirió que adquirir conocimientos teóricos de formación profesional en Vietnam ayudaría a los estudiantes a ganar confianza al integrarse en un nuevo entorno.



Otro aspecto destacado fue el papel de las agencias de asesoría. La información insuficiente o excesivamente optimista puede generar expectativas poco realistas antes de la llegada a Alemania, por lo que proporcionar datos precisos y prácticos resulta fundamental para una adecuada preparación.



Según estadísticas, alrededor de 6.000 estudiantes y aprendices vietnamitas viajaron a Alemania en el último año para estudiar y formarse profesionalmente, y se prevé que esta cifra continúe en aumento. Para garantizar la sostenibilidad, ambos países deberán aplicar políticas coordinadas que protejan los derechos de los trabajadores y mejoren la transparencia del mercado./.

VNA