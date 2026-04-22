Vietnam promueve sus productos tradicionales en una feria benéfica en Japón

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Tokio (VNA) - La Asociación de Mujeres de la Embajada de Vietnam en Japón participó hoy (hora local) en la feria benéfica organizada en Tokio por la Asociación de Amistad de Mujeres de Asia-Pacífico (ALFS), con el objetivo de promover la imagen y los productos tradicionales del país indochino entre el público internacional y local.​

A la ceremonia de inauguración asistieron la princesa Takamado, la esposa del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, la esposa del gobernador de la prefectura de Mie, así como embajadoras y cónyuges de embajadores de países de la región Asia-Pacífico acreditados en Japón.

La edición de este año reunió unos 30 puestos procedentes de embajadas de países de Asia-Pacífico, además de stands de gobiernos locales y empresas japonesas.

​En su calidad de presidenta rotatoria de la ALFS para el período 2025-2026, la Asociación de Mujeres de la Embajada de Vietnam presentó una amplia gama de productos tradicionales, artesanías y alimentos típicos, como ciruelas conservadas, fideos instantáneos de Pho, jabones herbales y joyería, representativos de distintas localidades vietnamitas como Hanoi, Ninh Binh, Hung Yen, Can Tho y Khanh Hoa.

Representantes de diversos países, ataviados con trajes tradicionales, en la feria. (Fuente: VNA)

​La ALFS, fundada en 1968 bajo el auspicio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, tiene como objetivo fomentar el intercambio, fortalecer la amistad y contribuir al bienestar social. La organización reúne a unos 500 miembros, entre ellos esposas de ex primeros ministros, ministros de Asuntos Exteriores, políticos y diplomáticos japoneses, así como esposas de embajadores de países de Asia-Pacífico en Tokio. Esta es la 48.ª edición del evento anual, en el que Vietnam participa de forma activa desde hace años.

Los ingresos procedentes de la venta de entradas, rifas y beneficios de los puestos se destinan íntegramente a actividades benéficas en los países participantes. El año pasado, Vietnam recibió 610.000 yenes (aproximadamente 3.800 dólares), utilizados para la adquisición de bombas de jeringa y bombas de infusión destinadas al Hospital Nacional de Pediatría en agosto de 2025./.

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