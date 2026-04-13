Política

Líderes de Vietnam y Japón fortalecen cooperación bilateral en conversación telefónica

El secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, sostuvo una llamada con la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, para fortalecer la cooperación bilateral en defensa, economía y tecnología.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, en la cita (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi, 13 abr (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, sostuvo hoy una conversación telefónica con la titular del Partido Liberal Democrático (PLD) y primera ministra de Japón, Takaichi Sanae.

Durante el diálogo, Takaichi Sanae felicitó a To Lam por su elección como secretario general del PCV del XIV mandato y jefe de Estado, y reafirmó el compromiso de Japón de fortalecer la cooperación con Vietnam en todos los ámbitos.

A su vez, To Lam congratuló al PLD por su victoria en las elecciones generales de febrero y a Takaichi Sanae por su reelección como primera ministra. Expresó además su confianza en que Japón continuará avanzando en su desarrollo y desempeñando un papel activo en la promoción de la paz, la estabilidad y la cooperación a nivel regional e internacional.

Ambos dirigentes valoraron positivamente el desarrollo integral y sustancial de la asociación estratégica entre Vietnam y Japón, y coincidieron en la necesidad de intensificar los intercambios de alto nivel, así como de profundizar la cooperación en áreas clave como defensa y seguridad, economía, ciencia y tecnología, transformación digital y verde, seguridad energética, trabajo, salud y cooperación entre localidades.

En un contexto internacional marcado por rápidos cambios, con impactos en la seguridad energética y las cadenas de suministro, To Lam expresó su deseo de reforzar la coordinación con Japón para hacer frente a los desafíos regionales y globales, reiterando el compromiso de Vietnam con una cooperación estrecha con Tokio.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, en la cita (Fuente: VNA)

Por su parte, Takaichi Sanae destacó el creciente papel y la posición de Vietnam en la región, calificándolo como un socio clave en la implementación de la visión japonesa de un Indo-Pacífico libre y abierto.

Asimismo, reafirmó el respaldo de Japón a la política de independencia y autodeterminación de Vietnam, así como a sus objetivos de desarrollo en la nueva etapa.

En esta ocasión, el dirigente vietnamita extendió una invitación al Emperador y la Emperatriz de Japón, así como a la primera ministra Takaichi Sanae, para realizar una visita a Vietnam en una fecha conveniente./.

VNA
#Japón #To Lam #Takaichi Sanae #asociación estratégica
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