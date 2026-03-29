Premier vietnamita se réune con embajador de Japón

Thanh Hoa, Vietnam (VNA) - En el marco de la Conferencia de Promoción de Inversiones de la provincia de Thanh Hoa 2026, el primer ministro Pham Minh Chinh sostuvo hoy un encuentro con el embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki.





Durante la reunión, el jefe de Gobierno vietnamita destacó el desarrollo positivo, sustantivo y eficaz de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón en diversos ámbitos, subrayando el alto nivel de confianza política entre ambas naciones en un contexto internacional y regional marcado por crecientes complejidades.





También instó al embajador japonés a continuar promoviendo los proyectos de cooperación e inversión en Vietnam, en particular en la provincia de Thanh Hoa, a la que calificó como un territorio con amplio potencial de desarrollo, especialmente en sectores como las cadenas de suministro y la energía.





Asimismo, reiteró el principio de cooperación basado en “beneficios armonizados y riesgos compartidos”, junto con el compromiso de que “lo acordado debe cumplirse y ejecutarse con eficacia”, con el objetivo de fortalecer la calidad de la inversión y generar beneficios tangibles para empresas y ciudadanos de ambos países.





El dirigente también expresó su agradecimiento al diplomático y a la comunidad empresarial japonesa por su activa participación en la conferencia.





Por su parte, Ito Naoki destacó que Thanh Hoa concentra importantes proyectos de inversión japonesa, entre ellos la refinería petroquímica Nghi Son, la planta cementera Nghi Son y la central termoeléctrica Nghi Son, que contribuyen al desarrollo socioeconómico de la provincia y del país.





El embajador afirmó que Japón, especialmente a través de sus empresas, mantendrá su prioridad de inversión en Thanh Hoa y en Vietnam en general, al tiempo que reiteró que la comunidad empresarial japonesa considera al país uno de los destinos más atractivos de la región.





Ito Naoki también agradeció al primer ministro por encabezar el diálogo con empresas japonesas el pasado 21 de marzo y reconoció el respaldo de las autoridades locales a los inversores nipones.





Finalmente, manifestó su interés en seguir impulsando proyectos emblemáticos de cooperación bilateral, como la refinería petroquímica de Nghi Son y la Universidad Vietnam-Japón./.

VNA