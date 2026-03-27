Vicepremier vietnamita se reúne con líderes de la ONU y destacadas corporaciones estadounidenses

Nueva York (VNA) – El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, sostuvo el 25 de marzo (hora local) encuentros con directivos de relevantes instituciones de tecnología financiera y fondos de inversión, entre ellos KraneShares, Fundación de Desarrollo Stellar, Polymorphic Capital, TPG Inc. y Kraken, en el marco de una serie de actividades en la costa este de Estados Unidos orientadas a atraer inversiones y promover la cooperación para el desarrollo del Centro Financiero Internacional del país indochino.



Nguyen Hoa Binh también encabezó una sesión de trabajo con la vicesecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rabab Fatima, junto a líderes de agencias de la ONU, embajadores y representantes de países en desarrollo, para debatir iniciativas que refuercen la cooperación Sur-Sur y trilateral.



En sus intercambios con instituciones financieras y fondos de inversión, el vicepremier señaló que la visita busca materializar los compromisos de alto nivel entre Vietnam y Estados Unidos en el marco de su Asociación Estratégica Integral, especialmente tras el viaje del Secretario General del Partido Comunista, To Lam, a Estados Unidos en febrero. Asimismo, presentó el Centro Financiero Internacional de Vietnam e instó a impulsar la inversión y la creación de alianzas en los sectores financiero y bancario.



Jonathan Krane, fundador y director ejecutivo de KraneShares, sugirió que Vietnam construya una narrativa de inversión más atractiva y propuso la organización de eventos promocionales internacionales, como un “Día de Vietnam” en la Bolsa de Nueva York, para dar a conocer el potencial del mercado.



José Fernández da Ponte, presidente de la Fundación de Desarrollo Stellar, manifestó su interés en cooperar con Vietnam en sistemas de pago e infraestructura financiera, y se comprometió a participar en futuros eventos financieros en el país.



Richard Sobel, de Polymorphic Capital, subrayó factores clave para atraer inversiones, como el fortalecimiento del estado de derecho, la despolitización de las actividades empresariales, el desarrollo del capital humano y la simplificación de los procedimientos administrativos.



Consideró que el Centro Financiero Internacional de Vietnam llega en un momento oportuno, dado el gran potencial de la fuerza laboral del país, su ubicación estratégica y su conectividad regional, y expresó la disposición del fondo para facilitar la conexión de Vietnam con inversores globales.



Marc Mezvinsky, director general de TPG Inc., destacó el interés sostenido de la firma en Vietnam y manifestó su intención de explorar nuevas oportunidades de inversión, aludiendo al impulso positivo del desarrollo del país. TPG gestiona activos por más de 300 mil millones de dólares a nivel mundial.



En una reunión con Kraken, su director ejecutivo, David Ripley, expresó la disposición de la empresa a profundizar el diálogo y la cooperación con los reguladores vietnamitas en materia de políticas para el desarrollo del Centro Financiero Internacional de Vietnam. La compañía promueve el diálogo abierto entre empresas y autoridades, el establecimiento de marcos legales claros y coherentes, el equilibrio entre innovación y protección del consumidor, la priorización de la seguridad y la gestión de riesgos en los mercados de criptomonedas, así como la adaptación de la experiencia internacional a las condiciones específicas de Vietnam.



Tras valorar positivamente estas recomendaciones, Nguyen Hoa Binh reafirmó que el Gobierno vietnamita mantiene su compromiso de acompañar y escuchar a los inversores, y señaló que la cooperación con instituciones financieras globales contribuirá a perfeccionar las políticas piloto del país en sectores emergentes de tecnología financiera.



En la sesión con embajadores de países africanos y pequeños Estados insulares, los participantes analizaron cómo impulsar la cooperación Sur-Sur y trilateral para el desarrollo sostenible. El viceprimer ministro subrayó que, en un contexto de incertidumbre global, los países deben adoptar nuevos enfoques, convirtiendo la cooperación Sur-Sur en un pilar de las relaciones internacionales y en un motor de desarrollo basado en las fortalezas complementarias de las naciones en desarrollo.



Señaló que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam definió orientaciones estratégicas innovadoras, con el objetivo de alcanzar un crecimiento promedio del PIB superior al 10 % entre 2026 y 2030, mientras el país aspira a convertirse en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045, contribuyendo de forma más activa a los esfuerzos de desarrollo global, especialmente entre los países en desarrollo.



Los participantes coincidieron en que la cooperación Sur-Sur se consolida como un pilar cada vez más relevante de la cooperación internacional para el desarrollo.



La vicesecretaria general de la ONU, Rabab Fatima, resaltó su eficacia para ofrecer soluciones prácticas y adaptables basadas en las experiencias de los propios países en desarrollo. Asimismo, los delegados describieron a Vietnam como un modelo exitoso, destacando su reforma económica, su integración internacional, la estabilidad macroeconómica y la inversión en capital humano.



Entre las áreas prioritarias de cooperación identificadas figuran la agricultura inteligente, la seguridad alimentaria y las cadenas de valor agrícolas, la transformación digital, la ciencia y la innovación, las energías renovables, la adaptación y mitigación del cambio climático, el desarrollo de recursos humanos, la movilización de financiamiento para el desarrollo y la inversión privada.



La reunión concluyó con un amplio consenso sobre la necesidad de pasar de los compromisos políticos a acciones concretas, mediante una coordinación más estrecha entre los países del Sur Global, los socios para el desarrollo y el sistema de la ONU.



Más tarde ese mismo día, Nguyen Hoa Binh y la delegación vietnamita partieron de Nueva York rumbo a San Francisco para continuar su agenda de trabajo./.

VNA