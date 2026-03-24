Vietnam ofrece condiciones óptimas a inversores estadounidenses para su centro financiero

Nueva York (VNA) Vietnam reiteró su compromiso de garantizar “las mejores condiciones posibles” para los inversores estadounidenses interesados en participar en su Centro Financiero Internacional (VIFC), durante una mesa redonda celebrada en Estados Unidos.



El evento contó con la participación del viceprimer ministro permanente, Nguyen Hoa Binh, quien lidera una visita de trabajo al país norteamericano. La reunión se centró en atraer capital y promover inversiones hacia el proyecto, concebido como un nuevo motor de crecimiento económico.



Autoridades vietnamitas presentaron el modelo del centro financiero, que se desarrollará en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, junto con incentivos, marcos legales y oportunidades de negocio dirigidas a socios estadounidenses.



Empresas y expertos financieros de Estados Unidos compartieron experiencias sobre el desarrollo de centros financieros internacionales, y analizaron mecanismos para atraer capital, fortalecer la integración global y ampliar la cooperación bilateral en inversiones.



Nguyen Hoa Binh subrayó que el VIFC constituye un paso clave en la modernización institucional del país, al facilitar la movilización de recursos financieros y talento cualificado, impulsar la reestructuración económica y elevar la competitividad nacional.

El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Hoa Binh interviene en el evento (Fuente: VNA)

El funcionario destacó que Vietnam ya ha avanzado en la construcción de un marco legal específico, incluida la Resolución 222/2025/QH15, que establece el modelo de “un centro, dos destinos”. Este esquema busca que ambas ciudades se complementen en lugar de competir. Asimismo, se aprobó una ley para crear un tribunal especializado, orientado a resolver disputas conforme a estándares internacionales y reforzar la confianza de los inversores.



Durante el encuentro, el vicepremier instó a las empresas estadounidenses a convertirse en inversores pioneros en el proyecto y a actuar como puente para atraer nuevos socios. También alentó la cooperación en áreas como infraestructura financiera, recursos humanos, finanzas verdes, tecnología financiera y activos digitales.



Vietnam, afirmó, mantendrá un entorno favorable para que los inversores extranjeros - en particular los estadounidenses - operen con éxito en el VIFC, al tiempo que expresó su confianza en que el proyecto se convertirá en un pilar clave de las relaciones económicas entre ambos países./.