Descentralización eficaz depende de la transparencia, evalúa embajadora de Noruega en Vietnam

Hanoi (VNA) – Una descentralización eficaz depende de la transparencia, una clara rendición de cuentas, recursos adecuados, la aplicación de tecnologías digitales y una sólida supervisión y participación pública, afirmó Hilde Solbakken, embajadora de Noruega en Vietnam.



En una entrevista concedida al periódico electrónico VietnamPlus, de la Agencia Vietnamita de Noticias, la embajadora señaló que el modelo de descentralización de Noruega se basa en marcos nacionales claramente definidos, al tiempo que garantiza una autonomía significativa para las autoridades locales. El Parlamento establece los objetivos nacionales, los estándares y los intereses de los ciudadanos, mientras que los gobiernos locales son responsables de la implementación.



Este enfoque ayuda a garantizar que las personas en todo el país puedan acceder a servicios públicos de calidad comparable, aunque las soluciones específicas puedan variar según la localidad.



Un factor clave, destacó, es la clara delimitación de responsabilidades. El gobierno central se centra en la formulación de políticas, los marcos regulatorios y la distribución fiscal, mientras que los municipios y las autoridades locales prestan los servicios cotidianos. Una autoridad claramente definida, recursos financieros estables y una sólida capacidad local contribuyen conjuntamente a mantener la coherencia tanto en el diseño como en la implementación de las políticas.



La supervisión pública también es fundamental para la descentralización en Noruega, donde los ciudadanos cuentan con múltiples canales para hacer oír su voz. A través de elecciones, los votantes eligen a representantes locales que son responsables de las decisiones y la prestación de servicios. Estos funcionarios electos actúan en nombre de sus electores para supervisar la descentralización y la gobernanza local.



Además, los ciudadanos pueden participar directamente en las reuniones de los consejos locales, expresar sus opiniones o proporcionar retroalimentación a través de plataformas en línea. Según la embajadora, estos mecanismos son cruciales, ya que las personas se ven directamente afectadas por las políticas públicas.



Subrayó que la descentralización solo puede ser eficaz cuando garantiza la transparencia, el acceso a la información y oportunidades significativas de retroalimentación y participación, junto con la supervisión de organismos independientes para asegurar el cumplimiento y la rendición de cuentas.



En cuanto a la reciente elección de diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares en Vietnam, Solbakken señaló que el país ha pasado recientemente a un sistema de administración local de dos niveles, similar a modelos en muchos países. Independientemente del número de niveles administrativos, es esencial mantener la confianza pública en el Estado y en las agencias públicas.



Basándose en la experiencia nórdica, afirmó que estas reformas requieren tiempo. Los gobiernos locales necesitan tiempo suficiente para desarrollar capacidades, ejercer eficazmente las nuevas competencias asignadas y prestar servicios de manera eficiente. También deben aprender de la experiencia y adaptarse a nuevos procesos, lo que hace que la descentralización sea una transición inherentemente gradual.



En resumen, al destacar las condiciones clave para el éxito, la embajadora subrayó la importancia de roles claramente definidos entre las autoridades centrales y locales, recursos humanos y financieros adecuados, y la transparencia para que los ciudadanos comprendan los procesos de toma de decisiones y su derecho a participar.



También enfatizó el papel de las herramientas digitales en la mejora de la gobernanza, al tiempo que señaló que deben abordarse las brechas en la alfabetización digital, especialmente en las zonas remotas, para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos y beneficiarse de la descentralización./.

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