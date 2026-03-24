Medios rusos destacan la visita oficial del premier vietnamita

Moscú (VNA) – Los medios rusos ofrecieron una amplia cobertura el 23 de marzo a la visita oficial del primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, a la Federación Rusa, que se desarrolla del 22 al 25 de marzo, destacando las principales actividades y los acuerdos alcanzados durante su estancia.



Los principales medios del país informaron extensamente sobre la visita, prestando especial atención a la firma de un acuerdo de cooperación para la construcción de la primera central nuclear de Vietnam, con la participación de la corporación energética estatal rusa Rosatom.



TASS difundió un comunicado sobre la visita, citando a la Agencia Vietnamita de Noticias, en el que detalló las actividades del primer día de Pham Minh Chinh, entre ellas reuniones con dirigentes de la Duma Estatal y del Consejo de la Federación, conversaciones con su homólogo ruso, Mikhail Mishustin, y una sesión de trabajo con la empresa productora de gas natural Novatek.



También se destacó la ceremonia de firma del acuerdo de cooperación en energía nuclear, ocasión en la que el premier ruso señaló que el proyecto contribuirá significativamente a impulsar la cooperación en alta tecnología y en la investigación científica básica y aplicada en el país del sudeste asiático.



Según RIA Novosti, durante su reunión con la presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina Matviyenko, Pham Minh Chinh afirmó que Vietnam siempre recuerda el valioso apoyo y la asistencia brindados por Rusia.



Por su parte, en sus conversaciones con su homólogo vietnamita, el primer ministro Mishustin subrayó que Rusia concede gran importancia a la amistad tradicional con Vietnam, basada en los principios de la Asociación Estratégica Integral, y añadió que ambos gobiernos están implementando de manera efectiva los acuerdos de alto nivel.



El proyecto de energía nuclear acaparó una atención especial en los medios rusos, que lo calificaron como una medida “oportuna y estratégica” ante la creciente demanda energética de Vietnam.



De acuerdo con la prensa rusa, ambos países también están llevando a cabo un proyecto para construir un centro de ciencia y tecnología nuclear en Vietnam.



La cooperación energética con Novatek igualmente recibió una destacada cobertura. El presidente de la empresa, Leonid Mikhelson, señaló que la compañía ha firmado un acuerdo preliminar para suministrar gas natural licuado (GNL) a socios vietnamitas y que está preparada para realizar los primeros envíos en un futuro próximo, abriendo así una nueva vía de exportación para el gas ruso en el contexto de las sanciones internacionales.



Asimismo, los canales de televisión rusos resaltaron aspectos simbólicos de las relaciones bilaterales, señalando que los líderes de ambos países suelen saludarse en ruso durante sus encuentros de alto nivel, reflejo de la confianza mutua y de los estrechos vínculos que mantienen desde hace años./.

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