Partido Comunista de Uruguay impulsa la cooperación con Vietnam

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Buenos Aires (VNA) – La embajadora de Vietnam en Argentina concurrente en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, sostuvo una reunión de trabajo en Montevideo con el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Uruguay (PCU), Juan Castillo.

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Durante el encuentro, la embajadora Ngo Minh Nguyet informó sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), así como sobre la situación político-económica del país, su política exterior y sus orientaciones de desarrollo.

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Por su parte, Juan Castillo, quien también se desempeña como ministro de Trabajo de Uruguay, felicitó el éxito del XIV Congreso del PCV y reafirmó su compromiso con los ideales comunistas y socialistas, así como con la promoción de una política de paz, amistad y cooperación con las fuerzas políticas de izquierda en el mundo para enfrentar desafíos comunes.

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Castillo expresó su interés en profundizar la cooperación con el PCV, especialmente mediante el intercambio de información y de fundamentos teóricos. Asimismo, manifestó su deseo de acceder a los documentos y resoluciones del XIV Congreso en español o inglés, así como a materiales sobre la teoría y la práctica del desarrollo vietnamita.

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El dirigente uruguayo informó que el centro de archivo fotográfico en Montevideo conserva numerosas imágenes y documentos valiosos sobre Vietnam, que podrían contribuir al fortalecimiento del intercambio informativo entre ambas partes.

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En cuanto a las actividades para honrar al presidente Ho Chi Minh en Uruguay, Castillo informó que el libro Obras escogidas del Presidente Ho Chi Minh, compilado por el PCU, ha sido publicado y ha recibido una amplia acogida por parte de los lectores.

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Además, fuerzas de izquierda en Uruguay están coordinando la implementación de un proyecto para erigir una estatua del líder vietnamita en Montevideo, dio a conocer.

Castillo expresó su deseo de reforzar la cooperación con instituciones vietnamitas como la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central y la Revista Comunista, con el fin de elaborar y publicar más estudios y materiales que contribuyan a mejorar el conocimiento del pueblo uruguayo sobre Vietnam y el Presidente Ho Chi Minh./.

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