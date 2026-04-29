Premier vietnamita exige desarrollar un sistema de infraestructura moderno y sincrónico

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Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión para evaluar la implementación de tareas desde inicios de 2026 y definir las orientaciones clave del Ministerio de Construcción para el próximo período.

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En la cita, Minh Hung señaló que, pese a los resultados alcanzados, el sistema legal en el sector de la construcción aún presenta superposiciones; los procedimientos administrativos, aunque reformados, siguen siendo numerosos.

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De acuerdo con el premier, la calidad de la planificación, gestión y uso del espacio de desarrollo sigue limitada; persisten problemas de congestión del tráfico, inundaciones y contaminación ambiental en grandes ciudades.

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El mercado inmobiliario muestra desequilibrios entre oferta y demanda, mientras que la aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital aún no cumple los requisitos.

Asimismo, el jefe de Gobierno subrayó que el sistema de normas, estándares y precios de construcción aún es incompleto; algunas regulaciones sobre gestión de costos de inversión no se ajustan a proyectos de alta tecnología y complejidad. También persiste la escasez de recursos humanos de alta calidad.

El primer ministro destacó que la Resolución del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam y la Conclusión No. 18-KL/TW, que resume el segundo pleno del Comité Central del XIV mandato, exigen al sector desarrollar una infraestructura moderna y sincronizada, impulsar la urbanización y fortalecer la conectividad regional.

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Entre los objetivos figuran un crecimiento promedio del sector industria-construcción del 12,3 %; para 2030, más de 5.000 kilómetros de autopistas en operación y 645 kilómetros adicionales de ferrocarril, incluidos 200 kilómetros urbanos, en línea con un crecimiento sostenible en el período 2026-2030.

En cuanto a las tareas futuras, instó al Ministerio de Construcción a completar con urgencia programas y planes para implementar las resoluciones del Partido y del Gobierno, asignando responsabilidades claras con metas y plazos definidos.

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El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)

También pidió fortalecer la construcción partidista, mejorar la responsabilidad de los dirigentes y perfeccionar los reglamentos internos.

Según el primer ministro, la mencionada cartera debe concluir prontamente las directrices para la asignación de capital basada en resultados; revisar y ajustar los planes sectoriales conforme a la planificación nacional y regional. Asimismo, debe coordinar la implementación de proyectos clave, garantizando progreso, calidad, seguridad y eficiencia.

El premier exigió avances decisivos en el perfeccionamiento institucional, eliminando cuellos de botella; acelerar la elaboración de leyes y normativas en 2026; simplificar procedimientos administrativos, promover la descentralización con mayor supervisión, y fortalecer la transformación digital y la innovación.

En planificación urbana y vivienda, pidió revisar integralmente el sistema urbano y rural, con la meta de una tasa de urbanización superior al 50 % para 2030. También enfatizó el desarrollo de viviendas sociales y asequibles, resolviendo obstáculos legales y cumpliendo el objetivo de un millón de viviendas sociales antes de 2030.

En infraestructura de transporte, recalcó la necesidad de movilizar recursos sociales, incluidos mecanismos innovadores como la emisión de bonos a largo plazo. El Ministerio debe liderar la ejecución de inversiones públicas, asegurando eficiencia y evitando el despilfarro.

Finalmente, solicitó acelerar proyectos de autopistas, ferrocarriles, aeropuertos y puertos, así como adoptar medidas para reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad económica./.

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