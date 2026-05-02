Cultura-Deporte

Turismo deportivo: nuevo motor de crecimiento en Ninh Binh

En los últimos años, la provincia norteña de Ninh Binh se ha consolidado como un destino destacado de turismo deportivo al acoger de manera continua eventos de alcance nacional e internacional, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios, promover su imagen y dinamizar el desarrollo socioeconómico.

En el Maraton Trang An 2025. (Fuente: VNA)
En el Maraton Trang An 2025. (Fuente: VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA)- En los últimos años, la provincia norteña de Ninh Binh se ha consolidado como un destino destacado de turismo deportivo al acoger de manera continua eventos de alcance nacional e internacional, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios, promover su imagen y dinamizar el desarrollo socioeconómico.

En 2025 y a comienzos de 2026, la provincia organizó con éxito importantes competiciones deportivas de atletismo, fútbol y voleibol. Estos eventos no solo atraen a deportistas, sino también a un gran número de visitantes, impulsando la demanda turística.

Destaca el Maraton Trang An, con unos 10 mil participantes de más de 15 países, que ha dejado una fuerte impresión al combinar la competición con la experiencia del patrimonio.

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En un evento deportivo en Ninh Binh. (Fuente: nhandan.vn)

De igual forma, la Copa Mundial de Desarrollo de Triatlón celebrada en el complejo turistico Tam Chuc ha contribuido a promocionar eficazmente la naturaleza, la cultura local y su gente a nivel internacional. Muchos atletas regresan posteriormente como turistas, convirtiéndose en “embajadores” del destino.

Asimismo, disciplinas como el golf, el running, el ciclismo, el montañismo o el yoga también se explotan para diversificar la oferta. Según las autoridades locales, estos eventos no solo crean espacios deportivos profesionales, sino que también refuerzan el atractivo turístico de Ninh Binh.

El turismo deportivo en la provincia ha experimentado un notable crecimiento en los últimos 3 a 5 años, con productos que combinan competición, ocio y experiencia. Su principal ventaja radica en su eficacia para promocionar destinos, ayudando a posicionar nuevas imágenes atractivas ante los visitantes.

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En el complejo paisajístico de Trang An. (Fuente: VNA)

Tras su fusión con Ha Nam y Nam Dinh, la provincia de Ninh Binh cuenta con mayores ventajas en recursos naturales, paisajes y patrimonio cultural para desarrollar este segmento. La provincia lo considera una orientación estratégica, impulsando al mismo tiempo la cooperación internacional, la promoción global y la protección del medio ambiente.

Las cifras reflejan resultados positivos: en el primer trimestre de 2026, Ninh Binh recibió unos 9,9 millones de visitantes (un aumento del 20,9%), de los cuales un millón fueron internacionales (un 59,5% más); los ingresos turísticos superaron 384,6 millones de dólares, un incremento del 18,1% interanual.

Con este impulso, el turismo deportivo se perfila como un segmento clave que no solo genera un fuerte efecto dinamizador para el sector turístico, sino que también posiciona a Ninh Binh como un destino destacado en el mapa turístico internacional, con vistas a un desarrollo sostenible hasta 2030./.

#Ninh Binh #turismo deportivo #Vietnam
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Resolución 59

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