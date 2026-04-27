Política

Altos funcionarios de Vietnam visitan a beneficiarios de políticas sociales en Ninh Binh y Hue

Autoridades de Vietnam visitaron y entregaron obsequios a Madres Heroínas y familias vulnerables en Ninh Binh y Hue por el aniversario de la Reunificación Nacional.

Una delegación encabezada por la presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, visita a Madres Heroínas y familias beneficiarias de políticas sociales en la provincia norteña de Ninh Binh (Fuente: VNA)
Una delegación encabezada por la presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, visita a Madres Heroínas y familias beneficiarias de políticas sociales en la provincia norteña de Ninh Binh (Fuente: VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA) – Con motivo del 51º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional, así como del Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo), una delegación encabezada por la presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, realizó visitas y entregó obsequios a Madres Heroínas y familias beneficiarias de políticas sociales en la provincia norteña de Ninh Binh.

Durante la visita a la Madre Heroína Tran Thi Sach, nacida en 1920, Minh Hoai expresó su profunda gratitud por los grandes sacrificios de la madre y su familia en la causa de liberación nacional y defensa de la patria, y le deseó buena salud y longevidad. Reafirmó que el Partido, el Estado y el pueblo siempre recuerdan y aplican políticas de gratitud hacia las personas con méritos revolucionarios.

La Madre Heroína Tran Thi Sach tiene cinco hijos, de los cuales dos son mártires. Actualmente vive sola, recibiendo el cuidado de su hija mayor y el apoyo de las autoridades locales.

En el barrio de Phu Van, la delegación visitó al Héroe de las Fuerzas Armadas Nguyen Thien Tinh. Bui Thi Minh Hoai destacó sus contribuciones a la defensa nacional y mostró su deseo de que continúe siendo un ejemplo para las nuevas generaciones. El veterano, inválido de guerra, participa activamente en la búsqueda de restos de mártires.

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El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, visita y entrega obsequios a familias beneficiarias en Hue (Fuente: VNA)



En esta ocasión, la delegación entregó obsequios a 200 familias beneficiarias, hogares pobres y trabajadores en dificultades en la provincia.

El mismo día, en la ciudad de Hue, el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, visitó y entregó obsequios a familias beneficiarias, hogares pobres y trabajadores en situación difícil.

En el barrio de My Thuong, Trinh Van Quyet expresó su emoción ante los sacrificios de las Madres Heroínas de Vietnam y del pueblo de Hue por la independencia y libertad del país, al tiempo que reconoció los avances de la ciudad tras convertirse en una subordinada al Gobierno central, lo que abre nuevas perspectivas de desarrollo.

El alto funcionario transmitió sus mejores deseos de salud y bienestar a las Madres Heroínas, y manifestó su confianza en que el Comité del Partido, las autoridades y la población de Hue continúen promoviendo sus tradiciones para construir una ciudad patrimonial inteligente y con identidad propia.

Respecto al bienestar social, instó a las autoridades locales a implementar eficazmente las políticas para personas con méritos revolucionarios, sin omitir ningún caso, prestando especial atención a las Madres Heroínas, inválidos de guerra graves y personas mayores, con el objetivo de garantizar niveles de vida iguales o superiores al promedio comunitario.

Trinh Van Quyet también entregó obsequios a 100 hogares pobres y casi pobres, así como a 100 trabajadores en la ciudad de Hue./.

VNA
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