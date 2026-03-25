Sociedad

Mes de Juventud: Restauración digital honra a mártires en Vietnam

Un emotivo programa dedicado a la restauración y digitalización de retratos de soldados caídos y madres heroicas vietnamitas se llevó a cabo el 24 de marzo en Ciudad Ho Chi Minh, en el marco de la conmemoración del 95.º aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (26 de marzo de 1931).

Ngo Minh Hai, secretario de la Unión de Jóvenes de Ciudad Ho Chi Minh y presidente de la Unión de Jóvenes de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, entrega retratos a la familia de la Heroica Madre Vietnamita Nguyen Thi Dau y sus dos hijos, los mártires Tran Thi Sau y Tran Van Chan. (Foto: VNA)
Ngo Minh Hai, secretario de la Unión de Jóvenes de Ciudad Ho Chi Minh y presidente de la Unión de Jóvenes de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, entrega retratos a la familia de la Heroica Madre Vietnamita Nguyen Thi Dau y sus dos hijos, los mártires Tran Thi Sau y Tran Van Chan. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Un emotivo programa dedicado a la restauración y digitalización de retratos de soldados caídos y madres heroicas vietnamitas se llevó a cabo el 24 de marzo en Ciudad Ho Chi Minh, en el marco de la conmemoración del 95.º aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (26 de marzo de 1931).

La actividad no solo contribuye a preservar la memoria histórica, sino que también promueve el papel pionero, voluntario y creativo de los miembros de la organización en la aplicación de la tecnología a las obras conmemorativas.

Al intervenir en el evento, Nguyen Quoc Huy, secretario interino de la Unión Juvenil de la Universidad Internacional de Hong Bang, en representación de los jóvenes que participan en el proyecto, declaró que es un gran honor para la generación más joven poder participar directamente en la restauración de los retratos y escuchar las historias de los testigos históricos.

El programa no solo tiene un profundo significado al expresar gratitud a las Heroicas Madres Vietnamitas y a los mártires caídos, sino que también contribuye a aliviar el dolor y la pérdida de sus familias; al mismo tiempo, educa a los jóvenes sobre la gratitud y el principio de "Al beber agua, se recuerda la fuente", fomentando así la responsabilidad de cada ciudadano en la nueva etapa del desarrollo nacional, apuntó.

Como resultado, entregaron 19 retratos de Madres Heroicas vietnamitas y mártires heroicos en la comuna de Vinh Loc, así como 12 de soldados civiles que sacrificaron sus vidas en el frente durante la Ofensiva del Tet de 1968.

Las fotografías fueron restauradas recabando información de los familiares y combinándola con tecnología moderna de procesamiento de imágenes para editar y recrear retratos a partir de documentos dañados o incompletos.

Al mismo tiempo, las imágenes restauradas también se digitalizan para su almacenamiento a largo plazo, cumpliendo así con el propósito de la educación tradicional y permitiendo a las familias a expresar sus sentimientos y gratitud por sus eres queridos./.

VNA
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