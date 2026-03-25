Procesan a exministra de Salud de Vietnam por irregularidades en proyectos hospitalarios

Hanoi (VNA) –La Fiscalía Popular Suprema de Vietnam emitió el acta de acusación en el caso por violaciones en la gestión de activos estatales, fraude, apropiación indebida y sobornos, ocurrido en el Ministerio de Salud y entidades vinculadas.



Entre los implicados figura la exministra de Salud Nguyen Thi Kim Tien, quien ha sido procesada por su responsabilidad en las irregularidades detectadas durante la ejecución de los proyectos de construcción de la segunda sede de los hospitales Bach Mai y Viet Duc, dos de las infraestructuras sanitarias más importantes del país.



Según el pliego de cargos, Kim Tien enfrenta acusaciones por violar las normas de gestión de activos estatales, provocando pérdidas masivas al erario público. Junto a ella, han sido procesados otros exfuncionarios de alto rango, incluidos Nguyen Kim Trung y Tran Van Sinh, ambos exdirectivos del Consejo de Gestión de Proyectos Médicos Clave y del Departamento de Equipamiento y Obras Médicas del Ministerio de Salud. Asimismo, se han presentado cargos contra Nguyen Chien Thang y Nguyen Huu Tuan, quienes además de la mala gestión de activos, enfrentan acusaciones por “aceptación de sobornos”, mientras que Le Thanh Thiem, director de la empresa Sao Nam Song Hong, ha sido procesado por fraude.



La investigación revela que durante la construcción de las sedes de Bach Mai y Viet Duc, el Consejo de Gestión de Proyectos Médicos Clave incurrió en graves infracciones al contratar consultores extranjeros para la elaboración de proyectos y diseños técnicos sin contar con la aprobación del Primer Ministro. Bajo la dirección de Nguyen Chien Thang, se presentaron propuestas que la entonces ministra Kim Tien firmó, permitiendo la contratación de la firma VK Architects and Engineers y la validación de planes de diseño arquitectónico que no cumplían con los marcos legales vigentes.



Estas maniobras, destinadas a legitimar la selección de contratistas de forma irregular, resultaron en una pérdida directa de más de 70 mil millones de dongs (equivalente a más de 2,65 millones de dólares) para el Estado.



Además de las irregularidades en las licitaciones de consultoría, el acta de acusación detalla una gestión deficiente en la estructura de los paquetes de obras. El exdirector Nguyen Chien Thang instruyó la unificación de paquetes de licitación sin basarse en criterios técnicos ni de secuencia lógica, propuesta que fue avalada por Nguyen Doan Tu, en aquel momento subdirector del Departamento de Equipos y Obras Médicas, y finalmente firmada por la exministra Kim Tien.



Esta decisión administrativa, carente de fundamentos sólidos, provocó múltiples obstáculos técnicos que obligaron a la paralización de las obras y al incumplimiento de los objetivos originales de los proyectos. El despilfarro derivado de esta parálisis y de las licitaciones mal ejecutadas asciende a más de 733 mil millones de dongs (más de 27,8 millones de dólares).



Las infracciones de Kim Tien en la aprobación de planes de selección de contratistas extranjeros y el diseño de los proyectos hospitalarios condujeron a un estancamiento prolongado de las obras.



Según la Fiscalía Popular Suprema, estas violaciones provocaron una pérdida y un despilfarro total de activos estatales superior a los 803 mil millones de dongs (cerca de 30,5 millones de dólares). La conducta de Kim Tien ha sido calificada formalmente como un delito de “violación de las normas sobre gestión y uso de activos estatales con resultados de pérdida y despilfarro”./.