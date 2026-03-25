Jóvenes de Vietnam y Laos refuerzan su papel en la cooperación bilateral

Vientiane (VNA) - La Embajada de Vietnam en Laos celebró hoy el acto conmemorativo del 95.º aniversario de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (26 de marzo de 1931 - 2026).

El evento fue una oportunidad para repasar la gloriosa tradición de la juventud vietnamita y, al mismo tiempo, reafirmar el papel de los jóvenes de Vietnam y Laos en el fortalecimiento de la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre ambos países.

En su intervención, el embajador vietnamita en Laos, Nguyen Minh Tam, destacó que la trayectoria de casi un siglo de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh está marcada por los sacrificios y contribuciones de múltiples generaciones de jóvenes.

“En la nueva etapa de desarrollo del país, la juventud sigue desempeñando un papel clave, desde la causa de la liberación nacional hasta el proceso de transformación digital y el dominio de las tecnologías modernas”, enfatizó.

El diplomático subrayó que los jóvenes de Vietnam y Laos constituyen una fuerza importante en la construcción del futuro de las relaciones bilaterales, e instó a las nuevas generaciones a fortalecer su firmeza política, promover la innovación y consolidar vínculos sustantivos, especialmente en los ámbitos de la economía digital, el emprendimiento y el desarrollo.

Por su parte, el secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes Revolucionarios del Pueblo de Laos, Thongly Sisoulith, afirmó que la relación bilateral es un patrimonio invaluable, forjado por múltiples generaciones, que debe preservarse y desarrollarse.

La juventud laosiana, añadió, continuará trabajando codo a codo con la vietnamita, fortaleciendo la coordinación y apoyándose mutuamente en diversos ámbitos.

En representación de la juventud vietnamita en Laos, el secretario de la filial de la Unión en la Universidad Nacional de Laos, Pham Thanh Son, informó que recientemente la organización ha renovado sus actividades, apoyado el estudio, promovido intercambios culturales y participado en acciones de voluntariado, contribuyendo así a fortalecer la imagen de Vietnam.

El secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes Revolucionarios del Pueblo de Laos, Thongly Sisoulith, entrega flores para felicitar a la Unión de Jóvenes Vietnamitas en la Universidad Nacional de Laos con motivo del 95 aniversario de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

“La juventud vietnamita en Laos reafirma su compromiso de seguir estudiando, formándose y elevando su capacidad, contribuyendo activamente a la consolidación de la relación especial Vietnam-Laos”, recalcó.

El acto se desarrolló en un ambiente solemne, dejando una profunda impresión sobre el espíritu de solidaridad y dinamismo de las jóvenes generaciones de ambos países.

Con motivo de la celebración, la Embajada organizó también una exposición fotográfica sobre la historia y la relación especial entre Vietnam y Laos, sensibilizando a los jóvenes sobre su responsabilidad en la preservación y desarrollo de los vínculos tradicionales entre ambos pueblos./.