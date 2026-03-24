Sociedad

Cien funcionarios juveniles distinguidos con Premio Ly Tu Trong 2026

El Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) dio a conocer la lista de 100 funcionarios juveniles destacados que recibirán el Premio Ly Tu Trong 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la organización, en el marco del Mes de la Juventud 2026.

Nguyen Trong Nghia, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista y jefe de su Comisión de Información, Educación y Movilización de Masas (derecha), y Nguyen Dac Vinh, presidente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional, entregan el Premio Ly Tu Trong. (Foto: Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh)
Nguyen Trong Nghia, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista y jefe de su Comisión de Información, Educación y Movilización de Masas (derecha), y Nguyen Dac Vinh, presidente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional, entregan el Premio Ly Tu Trong. (Foto: Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh)

Hanoi (VNA) – El Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) anunció la lista de 100 funcionarios juveniles destacados que recibirán el Premio Ly Tu Trong, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la organización, como parte de las actividades por el Mes de la Juventud 2026.

El anuncio fue realizado por el Comité Central de la UJCHCM y el Consejo de selección del premio tras revisar las candidaturas presentadas por las 40 unidades provinciales y afiliadas de todo el país.

Los candidatos fueron evaluados según los criterios establecidos en el reglamento del premio, que incluyen logros sobresalientes en el trabajo y los movimientos juveniles, así como iniciativas e ideas reconocidas por autoridades competentes y aplicadas eficazmente en la práctica.

También se tuvieron en cuenta los reconocimientos y premios obtenidos, dando prioridad a personas de minorías étnicas, mujeres y quienes trabajan en zonas remotas o desfavorecidas, así como a funcionarios juveniles de base.

Sobre estos principios, la Secretaría del Comité Central de la UJCHCM seleccionó a 100 funcionarios ejemplares para el premio 2026. De ellos, 47 son funcionarios de nivel inmediatamente superior al de base, 31 pertenecen al nivel de base y 22 son secretarios de células juveniles.

En cuanto a los ámbitos de trabajo, 35 galardonados provienen de comunidades residenciales, 30 del sector educativo, 15 de las fuerzas armadas, 17 de los sectores administrativo y de servicios públicos, y tres de empresas. Entre los premiados hay 61 hombres y 39 mujeres, y también se encuentran nueve pertenecientes a minorías étnicas y tres afiliados a religiones. Cabe destacar que 94 de los 100 homenajeados son miembros del Partido Comunista de Vietnam.

A pesar de sus diversos orígenes y funciones, todos los galardonados comparten un espíritu de dedicación, creatividad y resiliencia. Han demostrado voluntad para superar dificultades y un fuerte compromiso con las aspiraciones de los jóvenes y con el desarrollo de sus comunidades.

El Premio Ly Tu Trong es un reconocimiento distinguido que la UJCHCM otorga anualmente para destacar a funcionarios juveniles con excelentes logros en el estudio, el trabajo y las actividades juveniles. Lleva el nombre de Ly Tu Trong, un joven revolucionario símbolo de patriotismo y valentía, y se ha convertido en una importante fuente de motivación para los líderes juveniles en todo el país.

Desde su creación hace 21 años, el premio ha distinguido a más de 2.000 funcionarios juveniles de todos los niveles, contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones juveniles, e inspirando a los jóvenes a dedicar su talento y energía a la construcción y defensa nacional.

La ceremonia de entrega está prevista para celebrarse en Hanoi los días 25 y 26 de marzo, en el marco de las celebraciones por el 95.º aniversario de la fundación de la UJCHCM./.

VNA
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