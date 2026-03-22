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Patrimonio documental en Hanoi impulsa educación cultural para los jóvenes

Inaugurado a principios de 2026 en Hanoi, el Espacio de Introducción del Patrimonio Documental Mundial de Vietnam y de Archivos Nacionales Representativos, del Departamento de Archivos y Registros del Estado, se consolida como un modelo de “aula visual”, contribuyendo a materializar la Resolución 80-NQ/TW sobre el desarrollo cultural, especialmente entre los jóvenes.

Los turistas extranjeros disfrutan al experimentar la impresión de xilografías. (Fuente: nhandan.vn)
Los turistas extranjeros disfrutan al experimentar la impresión de xilografías. (Fuente: nhandan.vn)

Hanoi (VNA)- Inaugurado a principios de 2026 en Hanoi, el Espacio de Introducción del Patrimonio Documental Mundial de Vietnam y de Archivos Nacionales Representativos, del Departamento de Archivos y Registros del Estado, se consolida como un modelo de “aula visual”, contribuyendo a materializar la Resolución 80-NQ/TW sobre el desarrollo cultural, especialmente entre los jóvenes.

Desde los primeros días de la primavera, el espacio ha atraído a numerosos visitantes nacionales e internacionales, destacando la actividad experiencial “Apreciación de los decretos imperiales y estampación de xilografías”. Allí, los participantes pueden estampar directamente sellos imperiales en tarjetas de Año Nuevo o practicar la impresión de xilografías sobre papel “do”, lo que les permite percibir con claridad los valores históricos y las técnicas artesanales tradicionales.

Estas experiencias acercan el patrimonio al público, haciéndolo más vivo y accesible, en lugar de limitarse a los libros.

Actualmente, el Departamento conserva una vasta fuente de documentos originales que reflejan el devenir histórico, cultural y social, la soberanía nacional, la gestión estatal y la vida del pueblo a lo largo de distintas épocas. Destacan los conjuntos de patrimonio documental mundial, como los documentos administrativos de la dinastía Nguyen (1802-1945) y las xilografías de la misma dinastía, junto con materiales del período colonial francés, de las guerras de resistencia y del legado del Presidente Ho Chi Minh, que aportan profundidad y autenticidad a la reconstrucción de la historia nacional.

La apertura gratuita de este espacio ha contribuido a eliminar barreras de acceso para estudiantes. Las instituciones educativas pueden incorporar de forma proactiva las visitas a archivos en sus programas extracurriculares, en contribución a facilitar un aprendizaje más visual de la historia y apoyando la innovación en los métodos de enseñanza.

De acuerdo con la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político, el objetivo es que el 100% de los estudiantes accedan y participen regularmente en actividades de educación patrimonial. En este contexto, el modelo no solo responde a las exigencias educativas, sino que también refleja la orientación hacia una gestión cultural innovadora, centrada en la creación y el servicio.

En particular, la aplicación de tecnologías digitales, presentaciones multimedia y sistemas de consulta electrónica ha elevado la calidad de la experiencia. El espacio está diseñado como una plataforma abierta que permite organizar actividades temáticas, seminarios y clases extracurriculares de manera flexible, según las necesidades de cada entidad.

La combinación de documentos originales con sistemas digitalizados, herramientas de consulta electrónica, materiales audiovisuales y productos multimedia convierte cada temática en una experiencia de aprendizaje profunda, más allá de la simple ilustración. Este enfoque evidencia una transformación en la gestión, pasando de la conservación pasiva a la creación de entornos de acceso, y de los archivos tradicionales a un modelo vinculado a la transformación digital y al servicio público./.

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