Jóvenes vietnamitas reafirman su rol en transformación digital

Hanoi (VNA)- Lejos de limitarse a las actividades tradicionales de voluntariado, los jóvenes vietnamitas están reafirmando su rol en la transformación digital con modelos concretos que nacen de las necesidades prácticas.



Desde la creación de mapas digitales hasta la digitalización de sitios históricos, la tecnología se está integrando en la vida cotidiana de manera accesible y efectiva, contribuyendo a la implementación de la Resolución 57 del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la transformación digital a nivel nacional.



Transformación digital desde la base



En la provincia central de Quang Tri, a partir de la necesidad de consultar información tras la reorganización administrativa, la juventud local ha tomado la iniciativa de crear el mapa digital “Quang Tri on the map” (Quang Tri en el mapa).



A través de un concurso de datos, el 100% de las bases de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh participaron en la producción de videos creativos que presentaban la localidad, con contenido rico vinculado a memorias históricas y la vida cotidiana.



Más de 80 productos fueron integrados en una plataforma común, creando una herramienta visual de consulta y, al mismo tiempo, promoviendo la imagen de la localidad a bajo costo gracias a la socialización.



En la provincia norteña de Ninh Binh, la transformación digital se lleva a cabo de manera integral, destacándose la digitalización de 228 sitios de interés y "lugares históricos" mediante códigos QR, combinados con tecnologías como VR360, 3D y visitas en línea.



A la par, los equipos de jóvenes voluntarios y las brigadas de tecnología digital comunitaria han apoyado a más de 1,3 millones de ciudadanos para acceder a servicios digitales, desde la identificación electrónica hasta los servicios públicos en línea, contribuyendo a integrar la tecnología en la vida diaria.



Jóvenes de diversas unidades presentan y guían a los residentes locales de la provincia de Ha Tinh sobre cómo usar la aplicación digital "i-HaTinh". Foto: VNA



Formación de “ciudadanos digitales”



El movimiento “Juventud creativa” continúa ganando terreno, con más de 12.000 iniciativas apoyadas e implementadas. Se han organizado numerosos concursos y foros científicos y tecnológicos, orientados a la práctica, creando un entorno en el que las ideas pueden ser probadas y aplicadas.



Los programas de formación y capacitación en habilidades digitales se están intensificando, ayudando a los jóvenes a acceder a la inteligencia artificial, el big data y a desarrollar su creatividad.



Estas actividades también se han expandido a una amplia variedad de públicos, promoviendo la popularización de las habilidades digitales dentro de la comunidad. En 2025, cerca de 49.000 equipos de voluntarios, con más de 619.000 jóvenes participantes, ayudaron a más de 5,1 millones de ciudadanos a realizar trámites administrativos.



Según el primer secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, Bui Quang Huy, la organización ha identificado la mejora de las capacidades digitales de las nuevas generaciones como una de sus principales prioridades.



Los programas de formación se enfocarán gradualmente en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el big data, al tiempo que se promoverán espacios de innovación, foros y competiciones tecnológicas para atraer a al menos 1 millón de jóvenes cada año.



El movimiento “Alfabetización digital juvenil” también se expandirá, con el objetivo de que para 2030, el 100% de los jóvenes y adolescentes sean competentes en el uso de la tecnología digital.



En un contexto de transformación digital acelerada, está emergiendo una generación de “ciudadanos digitales”. Con un espíritu proactivo, creativo y una rápida capacidad de adaptación, los jóvenes no solo están aplicando la tecnología, sino que también están contribuyendo a que esta se convierta en un “nuevo lenguaje” para conectar, actuar y contribuir al desarrollo del país./.