Presentan cargos formales contra Nguyen Dinh Thang y llaman a entregarse

Dak Lak, Vietnam (VNA) - La Fiscalía de la provincia vietnamita de Dak Lak presentó cargos formales contra Nguyen Dinh Thang, de 63 años, por el delito de terrorismo, según el Artículo 299 del Código Penal.

Según la acusación, Thang fue procesado bajo el apartado 2 del artículo 299. Antes de huir al extranjero, residía en el barrio Nhieu Loc, Ciudad Ho Chi Minh.

El 27 de febrero de 2026, la Policía provincial emitió una orden de búsqueda y llamó al acusado a entregarse para colaborar con la investigación, el proceso judicial y beneficiarse de las medidas de clemencia previstas por la ley.

El caso se originó en la investigación del 16 de enero de 2026 sobre un atentado ocurrido el 11 de junio de 2023 en Dak Lak. Las indagaciones revelaron que Thang dirigió, incitó y asistió a Y Quynh Bdap (etnia Ede) para ordenar a un grupo de personas cometer actos de terrorismo y homicidio en esa fecha./.