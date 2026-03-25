Sociedad

Presentan cargos formales contra Nguyen Dinh Thang y llaman a entregarse

La Fiscalía de Dak Lak imputó a Nguyen Dinh Thang por presunto delito de terrorismo relacionado con un ataque ocurrido en 2023, según el Código Penal vietnamita.

El acusado Nguyen Dinh Thang (Fuente: cand.com.vn)
El acusado Nguyen Dinh Thang (Fuente: cand.com.vn)

Dak Lak, Vietnam (VNA) - La Fiscalía de la provincia vietnamita de Dak Lak presentó cargos formales contra Nguyen Dinh Thang, de 63 años, por el delito de terrorismo, según el Artículo 299 del Código Penal.

Según la acusación, Thang fue procesado bajo el apartado 2 del artículo 299. Antes de huir al extranjero, residía en el barrio Nhieu Loc, Ciudad Ho Chi Minh.

El 27 de febrero de 2026, la Policía provincial emitió una orden de búsqueda y llamó al acusado a entregarse para colaborar con la investigación, el proceso judicial y beneficiarse de las medidas de clemencia previstas por la ley.

El caso se originó en la investigación del 16 de enero de 2026 sobre un atentado ocurrido el 11 de junio de 2023 en Dak Lak. Las indagaciones revelaron que Thang dirigió, incitó y asistió a Y Quynh Bdap (etnia Ede) para ordenar a un grupo de personas cometer actos de terrorismo y homicidio en esa fecha./.

VNA
#terrorismo #Dak Lak #Nguyen Dinh Thang
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