Juventud vietnamita, fuerza pionera en la transformación digital

La transformación digital se ha consolidado como una tendencia de desarrollo inevitable, generando un impulso clave para renovar el modelo de crecimiento, mejorar la capacidad de gestión y elevar la calidad de vida de la población. En este proceso, la juventud, gracias a sus ventajas en conocimiento, su rápida adaptación a la ciencia y la tecnología y su espíritu creativo, emerge como una fuerza pionera.
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Xuan Thuy, Parque Patrimonio de la ASEAN
Reconocido por sus humedales costeros y su rica biodiversidad, el Parque Xuan Thuy alberga numerosas especies de aves acuáticas raras y en peligro. Este título impulsa oportunidades de desarrollo sostenible y refuerza el compromiso con la conservación de su patrimonio natural.
Premier vietnamita sostiene encuentro con secretario del Consejo de Seguridad de Rusia
El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se reunió en Moscú con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergey Shoigu, en el marco de su visita oficial al país euroasiático.
Resolución 57: Vietnam impulsa pagos sin efectivo para reforzar gestión tributaria
Los pobladores vietnamitas adoptan cada vez más los pagos electrónicos, consolidando una base de transparencia que contribuye a mejorar la eficiencia de la gestión tributaria y promover la transformación digital, en consonancia con la Resolución 57 del Buró Político.
Delta del Mekong orientado al futuro sostenible
Como una de las principales regiones turísticas de Vietnam, el Delta del Mekong está orientándose hacia un futuro sostenible, centrado en el turismo verde, la protección del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural. Este giro estratégico busca elevar el nivel de vida de la población y posicionar a la región en el mapa turístico internacional.
Nuevo acuerdo de energía nuclear impulsa la asociación estratégica entre Vietnam y Rusia
En el marco de su visita oficial a Rusia, el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, mantuvo el 23 de marzo conversaciones con su homólogo ruso, Mikhail Mishustin, centradas en el fortalecimiento de la cooperación bilateral y la firma de nuevos acuerdos estratégicos.
Logros en educación, salud y bienestar social: una base sólida para el desarrollo sostenido de Vietnam
Más allá de los indicadores de crecimiento económico, el proceso de desarrollo de Vietnam también se refleja con claridad en los avances en educación, salud, bienestar social y en la mejora de la calidad de vida de la población. Con una orientación coherente que sitúa al ser humano en el centro, se han implementado numerosas políticas destinadas a garantizar oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos, materializando el objetivo de “no dejar a nadie atrás”.
Reconocen el oficio de los rollos de arroz de Thanh Tri como patrimonio cultural nacional
El oficio tradicional de elaborar banh cuon (rollos de arroz al vapor) en la aldea de Thanh Tri, en Hanoi, fue inscrito oficialmente el 18 de marzo de 2026 en la lista del patrimonio cultural inmaterial nacional de Vietnam.
Inauguran segundo Pleno de Comité Central del Partido Comunista de Vietnam
El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del décimo cuarto mandato inauguró su segundo Pleno, bajo la presidencia del secretario general de esta fuerza política, To Lam.
Hang Rai, destino natural emblemático en provincia de Khanh Hoa
La playa Hang Rai en la comuna de Vinh Hai, provincia vietnamita de Khanh Hoa, es uno de los paisajes naturales únicos del Parque Nacional Nui Chua, reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera Mundial. Esta zona destaca por sus arrecifes de coral fosilizados y sus majestuosas cadenas montañosas costeras.
Vietnam registra récord de IED ejecutada en primer bimestre de 2026
La inversión extranjera directa (IED) ejecutada en Vietnam durante el primer bimestre de 2026 se estimó en 3,21 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado para este período en los últimos cinco años, lo que representa un aumento interanual del 8,8%.
Vo Sao, legado marcial de Bac Ninh que preserva identidad cultural
El Vo Sao, arte marcial tradicional originario de la región de Yen The, en la provincia norvietnamita de Bac Ninh, se mantiene como una valiosa expresión del patrimonio cultural local, transmitida de generación en generación.
Número de nuevas empresas en Vietnam aumentó 70,7%
En los dos primeros meses de 2026 se crearon cerca de 35.500 nuevas empresas en todo Vietnam, lo que representa un aumento del 70,7% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
De granos de arroz a obras de arte: historia de un joven emprendedor en Can Tho
El joven Khuu Tan Buu, oriundo del barrio Ninh Kieu de la ciudad survietnamita de Can Tho, ha transformado el arroz en originales cuadros con diversos temas, desde paisajes y mercados flotantes hasta retratos y obras por encargo. Sus creaciones no solo destacan por su identidad propia, sino que también promueven la cultura del suroeste de Vietnam.
Vietnam aumenta en 18,1% la llegada de turistas internacionales en dos primeros dos meses del año
En los dos primeros meses de 2026, el número de visitantes internacionales a Vietnam aumentó un 18,1%.
Ciudad Ho Chi Minh desarrolla ciudades satélite verdes
Con la meta de convertirse en una superciudad multicéntrica y multifuncional, y tras la ampliación de su espacio por la fusión administrativa, Ciudad Ho Chi Minh proyecta el desarrollo de urbes satélite en antiguas zonas suburbanas y en áreas del otrora Binh Duong y Ba Ria–Vung Tau. Estas nuevas ciudades se articularán en torno a los ejes de transporte público (TOD) para gestionar el crecimiento urbano y “descomprimir” la zona central, teniendo como orientación principal la creación de urbes verdes y ecológicas.
La belleza serena de la pagoda Ta Pa en Vietnam
Ubicada al pie de la montaña Ta Pa en la comuna de Tri Ton, provincia sureña de An Giang, la pagoda Ta Pa es uno de los templos Khmer más representativos de esta región, con la arquitectura característica del budismo Theravada.
Vietnam registra sólidos avances socioeconómicos en el último quinquenio
Tras cinco años de implementación de la Resolución del décimo tercer Congreso del Partido Comunista de Vietnam, el país registra resultados positivos en su desarrollo socioeconómico, pese a los impactos de la pandemia de la COVID-19, las tensiones geopolíticas y los cambios en las cadenas de suministro globales.
Actualidad: Vietnam, tercer mayor mercado de café en el Sudeste Asiático
Vietnam se sitúa como el tercer mayor mercado de café en el Sudeste Asiático, con un valor estimado de 725 millones de dólares y un crecimiento del 27%, según un informe de Momentum Works.
Phu Quoc se consolida como uno de los principales destinos turísticos de Asia
La isla vietnamita de Phu Quoc fue reconocida como la segunda mejor isla de Asia en los DestinAsian Readers’ Choice Awards 2026, uno de los rankings más influyentes del sector turístico en la región.
Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas
A lo largo de 70 años de construcción, renovación y desarrollo (1956–2026), el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam ha afirmado constantemente su papel como el mayor centro de arte de marionetas del país, con la misión de desarrollar un arte de carácter nacional y moderno, heredando selectivamente la esencia del arte mundial, contribuyendo así a la construcción y el desarrollo de una cultura vietnamita avanzada y rica en identidad.