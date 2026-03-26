Multimedia

Juventud vietnamita, fuerza pionera en la transformación digital

La transformación digital se ha consolidado como una tendencia de desarrollo inevitable, generando un impulso clave para renovar el modelo de crecimiento, mejorar la capacidad de gestión y elevar la calidad de vida de la población. En este proceso, la juventud, gracias a sus ventajas en conocimiento, su rápida adaptación a la ciencia y la tecnología y su espíritu creativo, emerge como una fuerza pionera.

La transformación digital se ha consolidado como una tendencia de desarrollo inevitable, generando un impulso clave para renovar el modelo de crecimiento, mejorar la capacidad de gestión y elevar la calidad de vida de la población. En este proceso, la juventud, gracias a sus ventajas en conocimiento, su rápida adaptación a la ciencia y la tecnología y su espíritu creativo, emerge como una fuerza pionera.

VNA
Enlace Copiar enlace
https://longform.vietnamplus.vn/juventud-vietnamita-fuerza-pionera-en-la-transformacion-digital-185.html
#transformación digital #juventud vietnamita #jóvenes digitales
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

95 años de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh: la juventud vietnamita avanza firme bajo la bandera del Partido

95 años de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh: la juventud vietnamita avanza firme bajo la bandera del Partido

El 95.º aniversario de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (26 de marzo de 1931 – 26 de marzo de 2026) representa, más que una simple efeméride, una oportunidad para reflexionar sobre la trayectoria de entrega, formación y desarrollo de varias generaciones de jóvenes vietnamitas. Bajo la dirección del Partido, la organización se ha consolidado como una fuerza de vanguardia en todos los ámbitos, desde la producción y la educación hasta la innovación y la defensa de la soberanía nacional.

Miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas de Ho Chi Minh y estudiantes realizan una actuación conjunta. (Foto: VNA)

JUVENTUD PARA EL FUTURO DE LA NACIÓN

En el 95.º aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, el secretario general To Lam subraya el papel central de la juventud en la innovación, la transformación digital y el desarrollo del país.

Ver más

Xuan Thuy, Parque Patrimonio de la ASEAN

Xuan Thuy, Parque Patrimonio de la ASEAN

Reconocido por sus humedales costeros y su rica biodiversidad, el Parque Xuan Thuy alberga numerosas especies de aves acuáticas raras y en peligro. Este título impulsa oportunidades de desarrollo sostenible y refuerza el compromiso con la conservación de su patrimonio natural.

Delta del Mekong orientado al futuro sostenible

Delta del Mekong orientado al futuro sostenible

Como una de las principales regiones turísticas de Vietnam, el Delta del Mekong está orientándose hacia un futuro sostenible, centrado en el turismo verde, la protección del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural. Este giro estratégico busca elevar el nivel de vida de la población y posicionar a la región en el mapa turístico internacional.

Logros en educación, salud y bienestar social: una base sólida para el desarrollo sostenido de Vietnam

Logros en educación, salud y bienestar social: una base sólida para el desarrollo sostenido de Vietnam

Más allá de los indicadores de crecimiento económico, el proceso de desarrollo de Vietnam también se refleja con claridad en los avances en educación, salud, bienestar social y en la mejora de la calidad de vida de la población. Con una orientación coherente que sitúa al ser humano en el centro, se han implementado numerosas políticas destinadas a garantizar oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos, materializando el objetivo de “no dejar a nadie atrás”.

Hang Rai, destino natural emblemático en provincia de Khanh Hoa

Hang Rai, destino natural emblemático en provincia de Khanh Hoa

La playa Hang Rai en la comuna de Vinh Hai, provincia vietnamita de Khanh Hoa, es uno de los paisajes naturales únicos del Parque Nacional Nui Chua, reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera Mundial. Esta zona destaca por sus arrecifes de coral fosilizados y sus majestuosas cadenas montañosas costeras.

Vietnam registra récord de IED ejecutada en primer bimestre de 2026

Vietnam registra récord de IED ejecutada en primer bimestre de 2026

La inversión extranjera directa (IED) ejecutada en Vietnam durante el primer bimestre de 2026 se estimó en 3,21 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado para este período en los últimos cinco años, lo que representa un aumento interanual del 8,8%.

De granos de arroz a obras de arte: historia de un joven emprendedor en Can Tho

De granos de arroz a obras de arte: historia de un joven emprendedor en Can Tho

El joven Khuu Tan Buu, oriundo del barrio Ninh Kieu de la ciudad survietnamita de Can Tho, ha transformado el arroz en originales cuadros con diversos temas, desde paisajes y mercados flotantes hasta retratos y obras por encargo. Sus creaciones no solo destacan por su identidad propia, sino que también promueven la cultura del suroeste de Vietnam.

Ciudad Ho Chi Minh desarrolla ciudades satélite verdes

Ciudad Ho Chi Minh desarrolla ciudades satélite verdes

Con la meta de convertirse en una superciudad multicéntrica y multifuncional, y tras la ampliación de su espacio por la fusión administrativa, Ciudad Ho Chi Minh proyecta el desarrollo de urbes satélite en antiguas zonas suburbanas y en áreas del otrora Binh Duong y Ba Ria–Vung Tau. Estas nuevas ciudades se articularán en torno a los ejes de transporte público (TOD) para gestionar el crecimiento urbano y “descomprimir” la zona central, teniendo como orientación principal la creación de urbes verdes y ecológicas.

La pagoda es un punto de encuentro cultural y espiritual que atrae a visitantes que llegan a An Giang. Foto: VNA

La belleza serena de la pagoda Ta Pa en Vietnam

Ubicada al pie de la montaña Ta Pa en la comuna de Tri Ton, provincia sureña de An Giang, la pagoda Ta Pa es uno de los templos Khmer más representativos de esta región, con la arquitectura característica del budismo Theravada.

Vietnam registra sólidos avances socioeconómicos en el último quinquenio

Vietnam registra sólidos avances socioeconómicos en el último quinquenio

Tras cinco años de implementación de la Resolución del décimo tercer Congreso del Partido Comunista de Vietnam, el país registra resultados positivos en su desarrollo socioeconómico, pese a los impactos de la pandemia de la COVID-19, las tensiones geopolíticas y los cambios en las cadenas de suministro globales.

Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

A lo largo de 70 años de construcción, renovación y desarrollo (1956–2026), el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam ha afirmado constantemente su papel como el mayor centro de arte de marionetas del país, con la misión de desarrollar un arte de carácter nacional y moderno, heredando selectivamente la esencia del arte mundial, contribuyendo así a la construcción y el desarrollo de una cultura vietnamita avanzada y rica en identidad.