Vietnam apuesta por la economía de IA como nuevo motor de crecimiento

Hanoi (VNA) - Vietnam avanza hacia un modelo económico basado en la inteligencia artificial (IA), con el objetivo de transformar los datos en un motor clave de crecimiento, elevar la productividad y reforzar la competitividad nacional.

En el marco del Foro Económico de Vietnam 2026, expertos y responsables destacaron la urgencia de evolucionar desde la economía de datos hacia una economía de IA, en la que esta tecnología deje de ser una herramienta de apoyo para convertirse en infraestructura esencial de la economía digital.

Nguyen Trung Chinh, presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo del Grupo Tecnológico CMC, señaló que el modelo de crecimiento tradicional -basado en mano de obra de bajo costo, acumulación de capital y exportaciones- muestra signos de agotamiento ante un entorno cada vez más competitivo, centrado en la productividad, la tecnología y la innovación.

En este contexto, subrayó que los datos deben considerarse un nuevo factor de producción, mientras que la IA constituye la herramienta clave para transformarlos en conocimiento, productos y ventajas competitivas. Identificó tres ejes de impacto: el aumento de la productividad laboral, la creación de nuevos sectores como los servicios de datos y de IA, y la modernización de industrias tradicionales como manufactura, finanzas, salud, logística y agricultura.

Como parte de esta estrategia, propuso la elaboración de un Marco Estratégico Nacional de Transformación hacia la IA (AI-X), concebido como hoja de ruta integral hacia una economía basada en esta tecnología. El plan incluiría ocho pilares, 12 programas y 50 acciones estratégicas, con el objetivo de aportar entre 150.000 y 250.000 millones de dólares a la economía nacional para 2045.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de perfeccionar el marco institucional, reconociendo los datos como un activo económico y acelerando la construcción de un marco legal para los datos y la IA, junto con mecanismos de prueba (sandbox) que faciliten la innovación empresarial.

El desarrollo de infraestructuras digitales y del mercado de datos figura también entre las prioridades, con inversiones en centros de datos a gran escala, redes de cable submarino y plataformas para IA, además de mecanismos selectivos de apertura de datos públicos.

En paralelo, se destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre empresas tecnológicas y universidades para formar recursos humanos cualificados, así como de atraer a expertos internacionales y vietnamitas en el exterior para impulsar la investigación y el desarrollo.

Los participantes en el foro coincidieron en que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital son pilares indispensables del crecimiento. En este sentido, subrayaron la necesidad de situarlos en el centro de la estrategia nacional y de adaptar su aplicación a las características de cada sector para mejorar la calidad y la eficiencia del desarrollo./.