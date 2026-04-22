Vietnam e IAEA fortalecen cooperación para el desarrollo de energía nuclear

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Ho Quoc Dung, recibió hoy en la sede del Gobierno al subdirector general del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA), Mikhail Chudakov, en el marco de su visita de trabajo al país.



Durante el encuentro, el subjefe de Gobierno destacó la importancia de esta visita, que coincide con el periodo en que Vietnam investiga y prepara las condiciones necesarias para desarrollar su programa de energía nuclear.



Asimismo, expresó su agradecimiento al organismo por la entrega del Informe de Revisión de la Infraestructura Nuclear Integrada (INIR), un documento que refleja el apoyo activo de la IAEA hacia sus estados miembros.



Ho Quoc Dung afirmó que la política constante de Vietnam es desarrollar la energía atómica con fines pacíficos, garantizando la seguridad, la protección y la no proliferación de armas nucleares, en pleno cumplimiento de los tratados internacionales.



Resaltó que, desde que se integró al organismo, Vietnam ha considerado a la IAEA como un socio estratégico y confiable, valorando especialmente el apoyo técnico brindado en proyectos como la Misión de Evaluación de la Infraestructura Nuclear realizada en el país en diciembre de 2025.



La entrega oficial del Informe INIR se considera un hito relevante que proporciona recomendaciones prácticas para perfeccionar el marco legal, institucional y elevar la capacidad técnica nacional.



Por su parte, el subdirector general Mikhail Chudakov confirmó que el informe final entregado ofrece una evaluación integral sobre la infraestructura de energía nuclear de Vietnam.



El alto funcionario aseguró que la IAEA está plenamente dispuesta a continuar apoyando al país asiático mediante programas de formación, herramientas técnicas y asesoría especializada.



Además, subrayó que el organismo servirá de puente con socios y proveedores internacionales para respaldar la implementación del programa nuclear vietnamita.



Chudakov enfatizó que la preparación exhaustiva de la infraestructura y la formación de recursos humanos de alta calidad son factores clave para garantizar el éxito de este ambicioso proyecto energético.



El subdirector general de la IAEA se comprometió a seguir acompañando a Vietnam en el perfeccionamiento de su infraestructura para asegurar que el desarrollo de la energía nuclear se realice de manera segura, eficiente y conforme a los estándares internacionales más exigentes./.

VNA