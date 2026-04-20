Impulsan el desarrollo de la cultura vietnamita con identidad nacional

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Vietnam participará por primera vez en la Bienal de Venecia
Vietnam participará por primera vez en la Bienal de Venecia 2026 con obras en laca contemporánea de diez artistas.
Culto a los Reyes Hung busca difundir valores sagrados y fomentar unidad nacional
El Festival de los Reyes Hung 2026 destaca por su valor cultural, rituales tradicionales y promoción del patrimonio en la tierra ancestral de Vietnam.
Bac Hoa, destino emergente de turismo comunitario en provincia Bac Ninh
En el mapa turístico de la provincia norteña vietnamita de Bac Ninh, la aldea de Bac Hoa, comuna de Tan Son, emerge como un nuevo destino atractivo gracias a su paisaje natural intacto y a la identidad cultural distintiva de la etnia Nung.
Museo de Ha Tinh impulsa preservación del patrimonio cultural
El Museo de Ha Tinh avanza en su construcción para preservar más de 14.000 piezas y promover el patrimonio cultural local.
Vietnam afianza posición en espacio cultural global
Vietnam apuesta por valorizar sus artes tradicionales como motor de industrias culturales y desarrollo sostenible en un entorno global competitivo.
Inauguran el Festival del Templo Hung 2026
Phu Tho inauguró el Festival de los Reyes Hung 2026 y la Semana de Cultura y Turismo de la Tierra Ancestral, destacando el patrimonio y la identidad vietnamita.
Festival del Templo Hue Nam, un espacio cultural emblemático de Hue
Miles de personas participaron en el Festival del Templo Hue Nam en Hue, Vietnam, una celebración espiritual reconocida como patrimonio cultural inmaterial nacional.
Primera dama de Vietnam visita el Museo de Música Étnica de Guangxi
Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó el Museo de Música Étnica de Guangxi en Nanning, destacando el intercambio cultural y la cooperación entre Vietnam y China a través de la música tradicional.
Phu Tho inaugura Festival de los Reyes Hung con solemne ceremonia de homenaje
La provincia de Phu Tho inicia oficialmente el Festival de los Reyes Hung y la Semana de Cultura y Turismo 2026 con una solemne ofrenda de incienso en el monte Nghia Linh, reafirmando el compromiso local con el desarrollo socioeconómico y la preservación de la identidad nacional.
Exposición en Hanoi muestra la fusión artística entre Europa y Asia
La pintora franco-vietnamita Van Guillemin inaugura en el Museo de la Mujer Vietnamita una muestra que entrelaza el surrealismo europeo con la identidad asiática a través de un viaje introspectivo sobre la memoria y la sanación.
Festival del Templo Hue Nam: de reliquia imperial a celebración emblemática de Hue
El Festival Hue Nam 2026 resalta la riqueza espiritual y cultural de Hue, atrayendo miles de visitantes y promoviendo el turismo local.
UNESCO extiende reconocimiento de dos centros científicos de Categoría II en Vietnam
El Consejo Ejecutivo de la UNESCO aprobó, durante su 224.ª sesión en París, las decisiones para prorrogar por ocho años más el estatus de dos centros vietnamitas de Categoría II bajo los auspicios de la organización.
VTV transmitirá la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
VTV ha obtenido los derechos para transmitir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Vietnam, con cobertura completa en TV, digital y plataformas móviles.
Exestrella vietnamita de la natación gana cuatro oros en torneo Oceanman Maldivas
La nadadora Nguyen Thi Anh Vien logra cuatro oros en Oceanman Maldivas 2026, destacando en los 10 km.
Primeras damas de Vietnam y China estrechan lazos a través del arte y la tecnología
En el marco de la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, su cónyuge, Ngo Phuong Ly, mantuvo hoy un encuentro cercano y cordial con la profesora Peng Liyuan, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping.
Premios Cong Hien 2026: Dos décadas de excelencia en el arte y el deporte
La vigésima edición de los Premios Cong Hien (Dedicación) se celebró la noche del 15 de abril en Hanoi, marcando un hito histórico de 20 años dedicados a honrar la creatividad artística y deportiva en Vietnam.
Aldea de tejido de lino de Lung Tam: modelo de conservación del patrimonio cultural y bienestar social
En medio de la meseta de piedra de Dong Van, las mujeres de la etnia minoritaria Mong en la comuna de Lung Tam, provincia montañosa norvietnamita de Tuyen Quang, mantienen viva la tradición del tejido de lino, transformándola en productos culturales con valor artesanal y utilitario.
Máximo dirigente vietnamita asiste a programa artístico de amistad Vietnam–China
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presencia en Beijing un programa artístico que fusiona tradiciones de ambos países.
Leyendas ancestrales revividas a través de performance contemporáneo
El Festival del Templo de los Reyes Hung 2026 combina leyendas fundacionales, teatro contemporáneo y artes tradicionalesEl Festival del Templo de los Reyes Hung 2026 combina leyendas fundacionales, teatro contemporáneo y artes tradicionales
Hanoi: Convertir el patrimonio en identidad y activo para el desarrollo
Hanoi es una ciudad patrimonial de Vietnam, al albergar 6.489 sitios de reliquias históricas y culturales, 1.793 patrimonios culturales intangibles, miles de aldeas de oficios artesanales y cientos de tesoros nacionales, conformando un acervo que refleja los valores invaluables de Thang Long y sus mil años de civilización.