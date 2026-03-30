Sociedad

Vietnam perfecciona el marco institucional de la cultura étnica

Vietnam enfrenta la necesidad de construir una base jurídica coherente y eficaz para mejorar la gestión en el ámbito de la cultura étnica, en el contexto de la profunda integración nacional.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam enfrenta la necesidad de construir una base jurídica coherente y eficaz para mejorar la gestión en el ámbito de la cultura étnica, en el contexto de la profunda integración nacional.

Ese proceso, junto con el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, está impactando directamente en la labor de preservación y promoción de los valores culturales tradicionales de las minorías étnicas.

Para eso, el 7 de enero pasado, el Buró Político emitió la Resolución No. 80-NQ/TW sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, en la cual establece que la cultura debe situarse al mismo nivel que la política, la economía y la sociedad. La cultura se considera como fundamento, recurso endógeno y motor clave del desarrollo nacional.

Asimismo, el Partido y el Estado han definido de manera constante la preservación y promoción de los valores culturales como una tarea estratégica.

Sin embargo, aunque se han promulgado diversas directrices y políticas en este ámbito, hasta la fecha el sector no ha sido plenamente institucionalizado mediante leyes o decretos especializados.

En el contexto de urbanización y desarrollo socioeconómico, numerosos valores tradicionales, especialmente en las zonas habitadas por minorías étnicas, enfrentan el riesgo de desaparición, lo que exige soluciones integrales, entre ellas la urgente perfección del marco institucional.

Según expertos e investigadores culturales, Vietnam cuenta con la ventaja de ser miembro y signatario de importantes convenciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre patrimonio cultural, como la Convención de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural, la Convención de 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y la Convención de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.

No obstante, la aplicación de estos marcos jurídicos en la práctica aún carece de coherencia y no alcanza la eficacia esperada.

Bui Quang Thanh, del Instituto de Cultura, Artes, Deportes y Turismo de Vietnam, señaló que desde el Decreto No. 65 del 23 de noviembre de 1945 del Gobierno provisional sobre la preservación del patrimonio hasta las actuales políticas del Partido y del Estado, existen fundamentos legales que contribuyen a proteger y promover el patrimonio cultural de los pueblos vietnamitas.

Por su parte, Hoang Anh Tuan, rector de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades (Universidad Nacional de Hanoi), subrayó que la cultura constituye un activo y una fuente de fortaleza nacional.

Sin embargo, advirtió que el sistema de documentos jurídicos que respalda la gestión cultural de los grupos étnicos sigue siendo limitado. La falta de un sistema de gestión integral afecta la eficacia en la administración, conservación y valorización del patrimonio cultural, comentó. /.

VNA
#Vietnam #cultura étnica
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