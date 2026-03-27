Sociedad

Aerolíneas vietnamitas ajustan red de vuelos desde abril

Vietnam ajustará rutas aéreas ante el aumento del precio del combustible Jet A-1 y la volatilidad del mercado energético global.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)
Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam informó que, a partir de abril de 2026, ante el aumento del precio del combustible Jet-A1, las aerolíneas vietnamitas deberán ajustar sus rutas y la capacidad de oferta para garantizar la continuidad de sus operaciones y mantener el equilibrio en la eficiencia empresarial.

Este es uno de los contenidos del plan de explotación del transporte aéreo en el contexto de la volatilidad del precio del combustible Jet A-1, elaborado por la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam. Asimismo, el organismo ha instruido de manera proactiva a las aerolíneas y a las unidades pertinentes del sector para orientar y acelerar el estudio, la presentación de soluciones y la elaboración de planes de respuesta.

Según el análisis de la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam, debido a la persistente tensión y la falta de señales de distensión en el conflicto en el Medio Oriente, el precio promedio del combustible Jet A-1 en marzo podría situarse en torno a 190-200 dólares por barril. Sin embargo, al 24 de marzo de 2026, el precio ya había alcanzado los 234,34 dólares por barril. En particular, el recargo físico ha aumentado con fuerza, superando los 30 dólares por barril y llegando a un máximo de 39,6 dólares por barril ese mismo día.

Además, los costos de refinación, los seguros por riesgo de guerra y la escasez localizada debido a la reducción de la capacidad en las refinerías de la región han elevado considerablemente el costo total del combustible de aviación, que se prevé se mantenga en niveles altos.

Actualmente, las empresas siguen esforzándose por buscar y diversificar fuentes de suministro adecuadas, con el apoyo y las facilidades brindadas por las autoridades estatales a través de distintos canales de diálogo y diplomacia.

En este contexto, los proveedores de combustible de aviación se comprometen a garantizar el suministro para las operaciones hasta mediados de abril de 2026.

En cuanto a las rutas internacionales, las aerolíneas vietnamitas también procuran mantener al máximo sus horarios de operación y preservar su presencia en los mercados clave. No obstante, algunas ya han planificado o implementado ajustes en su red de vuelos, reduciendo frecuencias o suspendiendo ciertas rutas nacionales con bajos niveles de reservas (booking) o factores de ocupación (load factor), generalmente en horarios nocturnos, de baja demanda o en rutas secundarias que no logran cubrir los costos de operación.

La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam expresó su deseo de que el Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores continúen promoviendo el diálogo y las gestiones diplomáticas a distintos niveles con países proveedores de combustible, a fin de facilitar que las empresas vietnamitas mantengan y establezcan nuevos contratos de compra de Jet A-1.

Asimismo, el organismo recomendó al Ministerio de Industria y Comercio, al Ministerio de Finanzas y al Grupo Nacional de Industria y Energía (PVN) instruir a la Refinería de Nghi Son para que opere a máxima capacidad y priorice la producción de combustible Jet A-1, dando además prioridad al suministro para las empresas nacionales de combustible de aviación./.

VNA
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