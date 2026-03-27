Sociedad

“Sembrar lo verde”: Mujeres y turismo ecológico frente al cambio climático

La exposición titulada “Sembrar lo verde en la cima de las nubes” fue inaugurada hoy en el Museo de las Mujeres de Vietnam en Hanoi, atrayendo a un amplio público.

La exposición titulada “Sembrar lo verde en la cima de las nubes” (Foto: VNA)
La exposición titulada “Sembrar lo verde en la cima de las nubes” (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – La exposición titulada “Sembrar lo verde en la cima de las nubes” fue inaugurada hoy en el Museo de las Mujeres de Vietnam en Hanoi, atrayendo a un amplio público.

Esta exposición es el resultado de un proyecto de investigación titulado “Contar la historia del turismo ecológico de las mujeres vietnamitas heroicas frente al cambio climático”, implementado de julio de 2024 a diciembre de 2025.

El proyecto es fruto de la colaboración entre el Instituto de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Universidad Nacional de Hanoi), la Universidad de Hull, la Universidad de Loughborough (Reino Unido) y el Museo de las Mujeres de Vietnam.

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La exposición titulada “Sembrar lo verde en la cima de las nubes” (Foto: VNA)

El objetivo de la investigación es apoyar a las mujeres de minorías étnicas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Hoàng Liên (Lào Cai) para preservar el patrimonio natural y cultural, al tiempo que se destaca su papel pionero en el desarrollo de medios de vida y del turismo sostenible frente a los desafíos del cambio climático.

La exposición se organiza en tres temas principales, cada uno con un mensaje profundo sobre la relación entre el ser humano, la naturaleza y la cultura local.

Durante la ceremonia de inauguración, Nguyen Thi Tuyet, directora del Museo de las Mujeres de Vietnam, subrayó que la exposición no es solo el resultado de una colaboración internacional de investigación, sino también fruto de la confianza y el intercambio de las propias mujeres de las montañas. Aunque no describen su trabajo como una “respuesta al cambio climático”, viven y actúan como pioneras en este proceso. Estas mujeres tejen telas, pero también reconstruyen valores culturales tradicionales en riesgo de desaparición. Practican el turismo no solo para desarrollar la economía, sino también para preservar un modo de vida en armonía con la naturaleza. Evolucionan y, con ellas, el patrimonio comunitario renace.

El profesor asociado Bui Ngoc Quy, subdirector del Instituto de Recursos Naturales y Medio Ambiente, destacó que el proyecto ha permitido explorar cómo las mujeres locales contribuyen a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo del turismo ecológico, compartiendo sus conocimientos tradicionales y saberes integrados en relatos creativos dentro de las actividades turísticas. El proyecto no solo busca identificar sus aportes, sino también resaltar los conocimientos tradicionales y las experiencias de adaptación, fundamentales para el futuro de las comunidades.

Añadió que la exposición no es simplemente una presentación de resultados de investigación, sino también un espacio de diálogo público, donde la vida en las montañas se cuenta a través de imágenes, historias y emociones, ayudando al público a comprender mejor la conexión entre el ser humano y la naturaleza, entre la preservación del patrimonio y los medios de vida, y entre la memoria cultural y las exigencias del desarrollo moderno.

También señaló que la exposición representa un viaje inspirador de las mujeres de Sa Pa, quienes han desempeñado y continúan desempeñando un papel clave en la preservación y valorización del patrimonio natural y cultural.

Expresó su esperanza de que, gracias a esta exposición, el público comprenda mejor el papel indispensable de las mujeres de minorías étnicas en la conservación del patrimonio y el desarrollo comunitario, así como los desafíos que enfrentan ante el cambio climático.

Así, “Sembrar lo verde en la cima de las nubes” es un homenaje al compromiso de las mujeres de las montañas y un llamado a la protección del medio ambiente, la conservación cultural y el desarrollo sostenible de las comunidades montañosas en Vietnam, dijo./.

VNA
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