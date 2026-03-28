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Vietnam asigna cientos de millones de dólares para estabilizar mercado de combustibles

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, emitió hoy la Decisión 483/QD-TTg, mientras el gobierno promulgó la Resolución 69/NQ-CP, mediante las cuales se autoriza la asignación de 8.000 mil millones de dongs vietnamita (aproximadamente 304 millones de dólares) del presupuesto estatal de 2026 para el Fondo de estabilización de precios de la gasolina y el petróleo.

Operación del sistema de suministro de gasolina y petróleo en PV Oil Nha Be (Ciudad Ho Chi Minh). Foto: VNA
Operación del sistema de suministro de gasolina y petróleo en PV Oil Nha Be (Ciudad Ho Chi Minh). Foto: VNA

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, emitió hoy la Decisión 483/QD-TTg, mientras el gobierno promulgó la Resolución 69/NQ-CP, mediante las cuales se autoriza la asignación de 8.000 mil millones de dongs vietnamita (aproximadamente 304 millones de dólares) del presupuesto estatal de 2026 para el Fondo de estabilización de precios de la gasolina y el petróleo.

Esta medida, financiada con el aumento de los ingresos del presupuesto central de 2025, tiene como objetivo controlar la inflación, estabilizar la macroeconomía y limitar las fluctuaciones anormales de los precios de los combustibles en el mercado interno ante la compleja situación geopolítica mundial.

Según los documentos oficiales, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) es la entidad encargada de organizar la implementación del anticipo, la gestión y la supervisión del uso del Fondo. La decisión establece que el MIC debe elaborar escenarios de gestión de precios de los combustibles que garanticen la recuperación y devolución de estos fondos al presupuesto estatal en un plazo máximo de 12 meses a partir del momento en que se estabilice el mercado.

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Recepción de productos petrolíferos en una terminal en el puerto de Hai Phong. Foto: VNA


La Resolución 69/NQ-CP especifica que el MIC, como autoridad líder en la gestión estatal de los precios de los combustibles, debe decidir los métodos de extracción y gasto del Fondo según los distintos niveles de variación de los precios internacionales. En caso de que el anticipo se agote mientras el mercado sigue experimentando fluctuaciones complejas, el MIC tiene la responsabilidad de evaluar y proponer soluciones adicionales al Ministerio de Finanzas para su reporte ante las autoridades competentes.

Por su parte, el Ministerio de Finanzas es responsable de coordinar con el MIC para orientar e inspeccionar la implementación, asegurando la transparencia en la gestión de los recursos.

Asimismo, el Banco Estatal de Vietnam ha sido instruido para dirigir a las instituciones acreditadas en el cumplimiento de las normativas sobre las cuentas del Fondo, implementar soluciones para estabilizar el tipo de cambio y priorizar el crédito a las empresas importadoras de combustibles para asegurar el suministro nacional.

A nivel local, los Comités Populares de las provincias y ciudades bajo administración central deben organizar medidas de estabilización de precios y supervisar los sistemas de distribución para garantizar que las estaciones minoristas cumplan con los precios listados. Los comerciantes mayoristas, distribuidores y minoristas de combustibles están obligados a cumplir estrictamente con las regulaciones de uso y devolución del Fondo de estabilización, manteniendo las reservas de circulación para evitar interrupciones en el suministro.

El Ministerio de Finanzas sintetizará los resultados de la implementación de estas medidas para informar al gobierno, que a su vez presentará el reporte ante la Asamblea Nacional en su próximo período de sesiones. La Resolución 69/NQ-CP entró en vigor el 27 de marzo de 2026./.

VNA
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