Vietnam honra a los 10 jóvenes más destacados de 2025

Hanoi (VNA) – La Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y el Fondo de Apoyo a Jóvenes Talentos de Vietnam celebraron anoche en la capital la ceremonia de entrega de los premios “Rostros Jóvenes Destacados de Vietnam 2025”.



El evento contó con la presencia de Nguyen Thanh Nghi, jefe de la Comisión Central de Políticas y Estrategias, quien elogió la valentía y el espíritu pionero de la nueva generación. En esta edición, los galardones priorizaron criterios alineados con las metas del XIV Congreso Nacional del Partido, reconociendo a talentos en áreas estratégicas como inteligencia artificial, tecnología de semiconductores, materiales verdes y transformación digital.



Nguyen Thanh Nghi instó a los jóvenes galardonados a mantener “la llama de la pasión” y a no conformarse con sus logros actuales, sino a aspirar a metas más altas en beneficio de la nación. Subrayó la importancia de formar una generación de jóvenes capaces de dominar la ciencia y la tecnología, tal como lo ha expresado el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam.



Nguyen Thanh Nghi, jefe de la Comisión Central de Políticas y Estrategias, en la ceremonia (Foto: VNA)



Asimismo, el funcionario pidió a las organizaciones juveniles y a la sociedad en general invertir más en la educación y el emprendimiento joven, considerándolo no solo una responsabilidad, sino una inversión crucial para el futuro del país.



Entre los premiados destacan figuras del ámbito académico y científico, como el doctor Pham Anh Tuan (Real Instituto de Tecnología KTH, Suecia), incluido en el top 2% de los científicos más influyentes del mundo; la doctora Dang Thi Le Hang, experta en materiales biomédicos; y Le Kien Thanh, medallista de oro en la Olimpiada Internacional de Informática.



En el sector empresarial, el director ejecutivo Pham Chi Nhu de la empresa Coolmate fue reconocido por liderar esta entidad de rápido crecimiento que alcanzó ingresos cercanos a los 40 millones de dólares en 2025, destacando que el espíritu de entrega es la marca distintiva de la juventud vietnamita al competir en mercados internacionales.



El ámbito de la seguridad, la cultura y el deporte también tuvo representantes sobresalientes. El capitán de policía Tran Quoc Khanh compartió que su mayor motivación es el “juramento de honor” para proteger la paz del pueblo. La cantante Hoa Minzy fue premiada por su labor en la difusión de valores culturales tradicionales, mientras que el joven líder comunitario Mua A Thi fue honrado por salvar a ciudadanos de inundaciones repentinas en la provincia montañosa de Dien Bien. Además de los 10 rostros principales, se otorgaron reconocimientos a 9 otros con el título “Jóvenes Promesas”, incluyendo a los cantantes Phuong My Chi y Duc Phuc, y a la atleta de piragüismo Nguyen Thi Huong.



Estos premios, entregados anualmente con motivo del aniversario de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas (26 de marzo), simbolizan la transformación de una generación que no solo busca el éxito personal, sino que asume roles de liderazgo y transferencia de conocimiento en la era de la integración global.



Cada historia presentada en la ceremonia sirve de inspiración para fomentar un espíritu de innovación y compromiso social en toda la juventud vietnamita, consolidando su papel como dueños del futuro del país./.