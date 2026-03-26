Sociedad

Vietnam honra a los 10 jóvenes más destacados de 2025

La Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y el Fondo de Apoyo a Jóvenes Talentos de Vietnam celebraron anoche en la capital la ceremonia de entrega de los premios “Rostros Jóvenes Destacados de Vietnam 2025”.

Vietnam honra a los 10 jóvenes más destacados de 2025 (Foto: VNA)
Vietnam honra a los 10 jóvenes más destacados de 2025 (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – La Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y el Fondo de Apoyo a Jóvenes Talentos de Vietnam celebraron anoche en la capital la ceremonia de entrega de los premios “Rostros Jóvenes Destacados de Vietnam 2025”.

El evento contó con la presencia de Nguyen Thanh Nghi, jefe de la Comisión Central de Políticas y Estrategias, quien elogió la valentía y el espíritu pionero de la nueva generación. En esta edición, los galardones priorizaron criterios alineados con las metas del XIV Congreso Nacional del Partido, reconociendo a talentos en áreas estratégicas como inteligencia artificial, tecnología de semiconductores, materiales verdes y transformación digital.

Nguyen Thanh Nghi instó a los jóvenes galardonados a mantener “la llama de la pasión” y a no conformarse con sus logros actuales, sino a aspirar a metas más altas en beneficio de la nación. Subrayó la importancia de formar una generación de jóvenes capaces de dominar la ciencia y la tecnología, tal como lo ha expresado el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam.

vnanet-potal-le-trao-giai-thuong-guong-mat-tre-viet-nam-tieu-bieu-nam-2025-8662972.jpg
Nguyen Thanh Nghi, jefe de la Comisión Central de Políticas y Estrategias, en la ceremonia (Foto: VNA)


Asimismo, el funcionario pidió a las organizaciones juveniles y a la sociedad en general invertir más en la educación y el emprendimiento joven, considerándolo no solo una responsabilidad, sino una inversión crucial para el futuro del país.

Entre los premiados destacan figuras del ámbito académico y científico, como el doctor Pham Anh Tuan (Real Instituto de Tecnología KTH, Suecia), incluido en el top 2% de los científicos más influyentes del mundo; la doctora Dang Thi Le Hang, experta en materiales biomédicos; y Le Kien Thanh, medallista de oro en la Olimpiada Internacional de Informática.

En el sector empresarial, el director ejecutivo Pham Chi Nhu de la empresa Coolmate fue reconocido por liderar esta entidad de rápido crecimiento que alcanzó ingresos cercanos a los 40 millones de dólares en 2025, destacando que el espíritu de entrega es la marca distintiva de la juventud vietnamita al competir en mercados internacionales.

El ámbito de la seguridad, la cultura y el deporte también tuvo representantes sobresalientes. El capitán de policía Tran Quoc Khanh compartió que su mayor motivación es el “juramento de honor” para proteger la paz del pueblo. La cantante Hoa Minzy fue premiada por su labor en la difusión de valores culturales tradicionales, mientras que el joven líder comunitario Mua A Thi fue honrado por salvar a ciudadanos de inundaciones repentinas en la provincia montañosa de Dien Bien. Además de los 10 rostros principales, se otorgaron reconocimientos a 9 otros con el título “Jóvenes Promesas”, incluyendo a los cantantes Phuong My Chi y Duc Phuc, y a la atleta de piragüismo Nguyen Thi Huong.

Estos premios, entregados anualmente con motivo del aniversario de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas (26 de marzo), simbolizan la transformación de una generación que no solo busca el éxito personal, sino que asume roles de liderazgo y transferencia de conocimiento en la era de la integración global.

Cada historia presentada en la ceremonia sirve de inspiración para fomentar un espíritu de innovación y compromiso social en toda la juventud vietnamita, consolidando su papel como dueños del futuro del país./.

VNA
#jóvenes destacados #Vietnam #premios #Unión de Jóvenes Comunistas #ciencia #tecnología #emprendimiento #cultura
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

95 años de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh: la juventud vietnamita avanza firme bajo la bandera del Partido

95 años de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh: la juventud vietnamita avanza firme bajo la bandera del Partido

El 95.º aniversario de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (26 de marzo de 1931 – 26 de marzo de 2026) representa, más que una simple efeméride, una oportunidad para reflexionar sobre la trayectoria de entrega, formación y desarrollo de varias generaciones de jóvenes vietnamitas. Bajo la dirección del Partido, la organización se ha consolidado como una fuerza de vanguardia en todos los ámbitos, desde la producción y la educación hasta la innovación y la defensa de la soberanía nacional.

Ngo Minh Hai, secretario de la Unión de Jóvenes de Ciudad Ho Chi Minh y presidente de la Unión de Jóvenes de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, entrega retratos a la familia de la Heroica Madre Vietnamita Nguyen Thi Dau y sus dos hijos, los mártires Tran Thi Sau y Tran Van Chan. (Foto: VNA)

Mes de Juventud: Restauración digital honra a mártires en Vietnam

Un emotivo programa dedicado a la restauración y digitalización de retratos de soldados caídos y madres heroicas vietnamitas se llevó a cabo el 24 de marzo en Ciudad Ho Chi Minh, en el marco de la conmemoración del 95.º aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (26 de marzo de 1931).

Nguyen Trong Nghia, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista y jefe de su Comisión de Información, Educación y Movilización de Masas (derecha), y Nguyen Dac Vinh, presidente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional, entregan el Premio Ly Tu Trong. (Foto: Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh)

Cien funcionarios juveniles distinguidos con Premio Ly Tu Trong 2026

El Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) dio a conocer la lista de 100 funcionarios juveniles destacados que recibirán el Premio Ly Tu Trong 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la organización, en el marco del Mes de la Juventud 2026.

Ver más

La Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi (VNU-Hanoi) (Foto: vnu.edu.vn)

Universidades de Vietnam escalan posiciones en rankings mundiales de QS por disciplinas

Diversas disciplinas académicas de las universidades vietnamitas han mejorado sus posiciones en las últimas clasificaciones globales publicadas por Quacquarelli Symonds (QS). Según los resultados por materias, Vietnam cuenta con 13 instituciones de educación superior destacadas, lo que refleja un avance significativo en la calidad educativa y el impacto de la investigación científica del país en el escenario internacional.

Juventud vietnamita, fuerza pionera en la transformación digital

Juventud vietnamita, fuerza pionera en la transformación digital

La transformación digital se ha consolidado como una tendencia de desarrollo inevitable, generando un impulso clave para renovar el modelo de crecimiento, mejorar la capacidad de gestión y elevar la calidad de vida de la población. En este proceso, la juventud, gracias a sus ventajas en conocimiento, su rápida adaptación a la ciencia y la tecnología y su espíritu creativo, emerge como una fuerza pionera.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa empoderamiento femenino en zonas rurales

Tras tres años de implementación, el programa de cooperación entre la Unión de Mujeres de Vietnam (UMV) y la empresa Unilever Vietnam ha reafirmado su papel como una iniciativa líder de colaboración público-privada destinada a empoderar económicamente a más de 100.000 féminas, especialmente en zonas rurales y localidades en situación difícil.

Miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas de Ho Chi Minh y estudiantes realizan una actuación conjunta. (Foto: VNA)

JUVENTUD PARA EL FUTURO DE LA NACIÓN

En el 95.º aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, el secretario general To Lam subraya el papel central de la juventud en la innovación, la transformación digital y el desarrollo del país.

Logros en educación, salud y bienestar social: una base sólida para el desarrollo sostenido de Vietnam

Logros en educación, salud y bienestar social: una base sólida para el desarrollo sostenido de Vietnam

Más allá de los indicadores de crecimiento económico, el proceso de desarrollo de Vietnam también se refleja con claridad en los avances en educación, salud, bienestar social y en la mejora de la calidad de vida de la población. Con una orientación coherente que sitúa al ser humano en el centro, se han implementado numerosas políticas destinadas a garantizar oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos, materializando el objetivo de “no dejar a nadie atrás”.