87 autopostulados resultaron elegidos a Consejos Populares en localidades vietnamitas

Hanoi (VNA)- Un total de 87 personas que se postularon de manera independiente resultaron elegidas como representantes de los Consejos Populares en diversos niveles para el mandato 2026-2031, de las cuales 2 corresponden al nivel provincial y 85 al nivel comunal, informó Ta Thi Yen, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos de Diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam y subjefa de la Oficina Permanente del Consejo Electoral Nacional.



De acuerdo con los informes de 34 provincias y ciudades, el país ha elegido a los 2.552 miembros de los Consejos Populares a nivel provincial según lo estipulado. La estructura de los representantes sigue garantizada y presenta mejoras, con 758 mujeres electas (29,7%), lo que significa un aumento del 0,7% respecto al mandato anterior. Los diputados jóvenes (menores de 40 años) suman 184 personas (7,21%); los representantes de minorías étnicas son 413 (16,18%); los miembros no pertenecientes al Partido, 105 (4,11%); y los reelectos, 1.307 (51,21%).



En cuanto al nivel académico, la proporción de representantes con estudios de posgrado alcanzó el 75,59%, un incremento del 17,27% respecto al mandato anterior; los titulados universitarios ocupan el 25,78%, mientras que aquellos con niveles inferiores a la universidad constituyen el 5,25%.



Para el nivel de comuna, según informes preliminares, se eligieron 72.437 delegados en todo el país. La estructura de representación continúa mejorando con una proporción de mujeres del 31,55% (22.853 personas); representantes jóvenes del 19,64% (14.224 personas); pobladores de minorías étnicas del 20,41% (14.788 personas); miembros no pertenecientes al Partido del 5,98% (4.333 personas); y reelectos del 51,76% (37.496 personas).



Sobre el nivel académico, los representantes con título universitario o de posgrado equivalen más del 85%, de los cuales el 26,13% posee estudios de posgrado y el 59,17% estudios universitarios; los niveles inferiores a la universidad representan el 14,77%.



A propuesta de las localidades, el Consejo Electoral Nacional autorizó la organización de elecciones anticipadas en 217 áreas de votación de 11 provincias y ciudades. La participación alcanzó el 99,87% del electorado, con ocho localidades que registraron una concurrencia del 100%. La jornada transcurrió de forma solemne, democrática, segura y conforme a la normativa, con una preparación cuidadosa en materia de seguridad, orden público, salud y logística, sin incidentes relevantes.



Durante la votación, en 129 comunas y barrios de 27 provincias y ciudades quedaron pendientes 160 escaños en los Consejos Populares a nivel comunal. Sin embargo, solo tres unidades electorales —en las provincias de Bac Ninh, Gia Lai y Lam Dong— deberán celebrar elecciones complementarias, al no haberse garantizado la estructura requerida o el mínimo de dos tercios de representantes establecidos./.

VNA