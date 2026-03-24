Provincia de Ninh Binh impone veda estacional de pesca en varias comunas costeras

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia norvietnamita de Ninh Binh ha emitido recientemente una normativa que establece zonas sujetas a vedas de pesca estacionales, así como la prohibición de determinados métodos y artes de pesca en aguas costeras, de alta mar e interiores de la localidad.



La medida estará en vigor del 1 de abril al 30 de junio y tiene como objetivo proteger y desarrollar de manera sostenible los recursos acuáticos, en línea con las directrices del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.



Según la resolución, la zona de pesca restringida comprende el área costera de Quat Lam, que incluye las comunas de Giao Hung, Giao Binh, Giao Ninh, Hai Quang y Hai Tien.



Entre los métodos y artes de pesca prohibidos figuran la pesca de arrastre, con excepción de la destinada a camarones pequeños; los sistemas de trampas, como las trampas de alambre y las trampas fijas para peces en aguas costeras e interiores; así como la pesca con luz artificial, salvo la captura de calamar con sedal en zonas costeras.



También quedan prohibidos los métodos de pesca estacionarios, incluidas las redes de estacas y técnicas similares, así como el uso de embarcaciones motorizadas para determinadas prácticas en aguas costeras e interiores.

Asimismo, la normativa veta los métodos de dragado del lecho marino que emplean estructuras metálicas combinadas con barcos, tractores o equipos de bombeo, como el dragado de anguilas y moluscos. Las autoridades provinciales también exigen a los pescadores cumplir con los tamaños mínimos de malla establecidos para los artes de pesca utilizados tanto en aguas marinas como interiores./.