Sociedad

Provincia de Ninh Binh impone veda estacional de pesca en varias comunas costeras

El Comité Popular de Ninh Binh implementa vedas de pesca del 1 de abril al 30 de junio para proteger recursos acuáticos. Conoce las zonas, artes prohibidas y regulaciones clave.

Un barco pesquero faenando cerca de la costa en la comuna de Giao Ninh, provincia de Ninh Binh. Foto: VNA
Un barco pesquero faenando cerca de la costa en la comuna de Giao Ninh, provincia de Ninh Binh. Foto: VNA

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia norvietnamita de Ninh Binh ha emitido recientemente una normativa que establece zonas sujetas a vedas de pesca estacionales, así como la prohibición de determinados métodos y artes de pesca en aguas costeras, de alta mar e interiores de la localidad.

La medida estará en vigor del 1 de abril al 30 de junio y tiene como objetivo proteger y desarrollar de manera sostenible los recursos acuáticos, en línea con las directrices del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Según la resolución, la zona de pesca restringida comprende el área costera de Quat Lam, que incluye las comunas de Giao Hung, Giao Binh, Giao Ninh, Hai Quang y Hai Tien.

Entre los métodos y artes de pesca prohibidos figuran la pesca de arrastre, con excepción de la destinada a camarones pequeños; los sistemas de trampas, como las trampas de alambre y las trampas fijas para peces en aguas costeras e interiores; así como la pesca con luz artificial, salvo la captura de calamar con sedal en zonas costeras.

También quedan prohibidos los métodos de pesca estacionarios, incluidas las redes de estacas y técnicas similares, así como el uso de embarcaciones motorizadas para determinadas prácticas en aguas costeras e interiores.

Asimismo, la normativa veta los métodos de dragado del lecho marino que emplean estructuras metálicas combinadas con barcos, tractores o equipos de bombeo, como el dragado de anguilas y moluscos. Las autoridades provinciales también exigen a los pescadores cumplir con los tamaños mínimos de malla establecidos para los artes de pesca utilizados tanto en aguas marinas como interiores./.

VNA
#pesca ilegal #Ninh Binh
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