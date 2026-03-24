Vietnam impulsa empoderamiento femenino en zonas rurales

Hanoi (VNA) Tras tres años de implementación, el programa de cooperación entre la Unión de Mujeres de Vietnam (UMV) y la empresa Unilever Vietnam ha reafirmado su papel como una iniciativa líder de colaboración público-privada destinada a empoderar económicamente a más de 100.000 féminas, especialmente en zonas rurales y localidades en situación difícil.



Tal afirmación se dio a conocer durante una reunión celebrada la víspera para evaluar el despliegue de ese acuerdo entre las dos partes en la etapa 2022-2025, con vistas a revisar los resultados, compartir los modelos de implementación efectivos a nivel local y acordar orientaciones para la coordinación bilateral en los próximos tiempos.



El programa se implementa sobre la base de tres pilares clave: Sensibilizar y cambiar comportamientos en materia de higiene, salud y medio ambiente, y construir familias prósperas, felices, progresistas y civilizadas; promover el empoderamiento económico, incluidos el apoyo al emprendimiento femenino, la creación de empleo y el aumento de ingresos; y fortalecer el bienestar social, respaldando a las mujeres y familias vulnerables ante desastres naturales y cambios sociales.



En sus palabras, Nguyen Thi Thu Hien, vicepresidenta de la UMV, subrayó que como organización sociopolítica que representa, cuida y protege los derechos e intereses legítimos de todas las clases sociales de mujeres vietnamitas, la Unión se ha esforzado continuamente a lo largo de los años y ha coordinado eficazmente actividades con muchas entidades nacionales e internacionales para apoyar el desarrollo integral de las féminas, mejorar sus vidas en todos los aspectos y fortalecer su empoderamiento.



Una de las organizaciones que cuenta con numerosos programas de colaboración eficaces con la Unión de Mujeres de Vietnam en todos los niveles es Unilever Vietnam, destacó.



Durante el período 2022-2025, el programa se implementó en todos los niveles de la Unión de Mujeres en 21 provincias y ciudades a lo largo del país, con numerosas actividades diversas y prácticas estrechamente alineadas con las necesidades de las mujeres y las familias, logrando muchos resultados positivos, reiteró.



Más de 100 mil mujeres que viven en zonas rurales y desfavorecidas han recibido apoyo, lo que demuestra claramente la eficacia y el valor práctico de la cooperación entre las dos partes, enfatizó. Por su parte, Le Thi Hong Nhi, subdirectora general de Comunicaciones, Relaciones Externas y Desarrollo Sostenible de Unilever Vietnam, declaró que su entidad confía en que cuando las mujeres tienen la oportunidad de acceder al conocimiento, los recursos y las redes de apoyo adecuados, no solo mejoran sus propias vidas, sino que también generan un impacto positivo en sus familias y las comunidades.



Sobre la base de cooperación establecida durante el último período, Unilever Vietnam continuará trabajando junto con la Unión de Mujeres de Vietnam para ampliar los modelos de apoyo, mejorar la capacidad económica y la calidad de vida de las mujeres, avanzando así hacia el desarrollo sostenible, puntualizó.



La cooperación entre las partes ha logrado inicialmente muchos resultados positivos, contribuyendo a sensibilizar y cambiar el comportamiento de las mujeres en áreas como la atención médica, la higiene, la nutrición y la protección del medio ambiente, al tiempo que apoya el desarrollo de capacidades y la mejora de los medios de vida de las mujeres en la comunidad, compartió.



En la ocasión, las dos partes acordaron que en la etapa 2026-2027 continuarán ampliando la escala y la profundidad de los programas de cooperación, centrándose en la creación de medios de vida sostenibles, el fomento de la adaptabilidad y la mejora de la calidad de vida de las mujeres y las familias vietnamitas.



Esto sentará una base importante para que el programa entre en la siguiente fase con aún más expectativas y avances, evaluaron.



En el mismo día, se celebró la ceremonia de entrega de premios que reconoce las ideas más destacadas de empresas emergentes en el marco del programa "Mujeres vietnamitas que hacen negocios con confianza" de 2025, con el objetivo de homenajear a féminas ejemplares de cinco provincias y ciudades (Can Tho, An Giang, Nghe An, Vinh Long y Ca Mau).



El concurso, lanzado por la Unión de Mujeres de Vietnam y la marca Sunlight de Unilever Vietnam, tuvo como objetivo buscar, descubrir y premiar ideas innovadoras, viables y sostenibles para empresas emergentes; y fomentar el espíritu proactivo y seguro de las mujeres de todo el país en el desarrollo económico./.

VNA