Vietnam lanzará nuevas iniciativas por el Día del Consumidor 2026

Hanoi (VNA) - Vietnam intensifica su esfuerzo por proteger a los consumidores con la celebración del Día del Consumidor 2026, que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en la provincia central de Khanh Hoa, bajo la coordinación del Ministerio de Industria y Comercio.

Con el lema “Seguridad de la Información – Construyendo Confianza – Consumo Sostenible”, las actividades de este año se centrarán en tres objetivos clave: proteger los datos de los consumidores en la economía digital, fortalecer la colaboración entre el Estado, las empresas y los consumidores, y fomentar un consumo responsable y eficiente en el uso de energía.

El acto de lanzamiento nacional, programado para la tarde del 28 de marzo, reunirá a representantes de ministerios, organismos estatales, organizaciones sociales y empresas, quienes asumirán compromisos públicos para garantizar productos seguros y transparentes y promover un mercado justo que genere confianza en los consumidores.

Durante el evento se desarrollarán seminarios temáticos, un Rincón de Asesoría al Consumidor y otras actividades diseñadas para orientar a la ciudadanía, sensibilizar sobre sus derechos y facilitar el acceso a mecanismos legales en caso de violaciones. Además, una carrera con cerca de 1.000 participantes contribuirá a difundir la importancia de la protección del consumidor en toda la comunidad.

El Día del Consumidor, oficialmente reconocido el 15 de marzo según la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor de 2023, refuerza no solo la conciencia pública, sino también el rol central de los consumidores en la economía y la responsabilidad compartida de garantizar la defensa de sus derechos./.