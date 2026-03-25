Sociedad

Vietnam lanza campaña de 500 días y noches para la búsqueda y repatriación de restos de mártires

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, firmó una decisión para lanzar la “Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires”, con miras a la conmemoración del 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio de 1947 –2027).

Los restos fueron encontrados en la zona forestal de melaleuca perteneciente a una familia en la aldea de Trai Ca, comuna de Dakrong, provincia de Quang Tri. (Fuente: VNA)
Los restos fueron encontrados en la zona forestal de melaleuca perteneciente a una familia en la aldea de Trai Ca, comuna de Dakrong, provincia de Quang Tri. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, firmó una decisión para lanzar la “Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires”, con miras a la conmemoración del 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio de 1947 –2027).

La campaña tiene como objetivo movilizar la fuerza conjunta de todo el Partido, el ejército, el pueblo y el sistema político y generar avances significativos en esta misión especialmente sagrada; así como rendir homenaje a los héroes caídos y reforzar la tradición de gratitud nacional “Al beber agua, se recuerda al manantial”.

Según el plan, la campaña aspira a localizar y recuperar aproximadamente 7.000 restos de mártires; completar la toma de muestras en tumbas no identificadas; realizar análisis de ADN a unas 18.000 muestras; y construir y poner en funcionamiento una base de datos genética de familiares de mártires para facilitar la comparación de información.

Paralelamente, se impulsarán las labores de desminado, con énfasis en zonas clave como Vi Xuyen (Tuyen Quang), Lao Cai, Lang Son y otras áreas con información sobre tumbas de mártires.

El acto de lanzamiento será organizado por el Comité Directivo Nacional para la búsqueda, repatriación e identificación de restos de mártires, con la provincia central de Quang Tri como anfitriona.

Está previsto que se celebre en la mañana del 2 de abril de 2026 en la Ciudadela Antigua de Quang Tri. Los comités directivos a nivel de regiones militares y provincias implementarán el plan general de manera adecuada y eficaz.

La campaña se llevará a cabo del 15 de marzo de 2026 al 27 de julio de 2027; se realizará una evaluación intermedia tras 250 días (prevista para finales de noviembre de 2026) y el balance final tendrá lugar en la última semana de julio de 2027./.

VNA
#Vietnam #repatriación de restos de mártires #Día de los Inválidos de Guerra y Mártires
Seguir VietnamPlus

Derechos Humanos

Noticias relacionadas

El primer ministro Pham Minh Chinh ofrece incienso en la Casa Conmemorativa del Presidente Ho Chi Minh, en el sitio histórico de la Colina E2, provincia de Dien Bien. Foto: VNA

Premier rinde homenaje al Presidente Ho Chí Minh y mártires de campaña Dien Bien Phu

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, ofreció hoy incienso en memoria del Presidente Ho Chi Minh y de los héroes y mártires en la Casa Conmemorativa dedicada al líder vietnamita en el sitio histórico de la colina E2, así como en el Templo Conmemorativo de los Mártires del campo de batalla de Dien Bien Phu y el Cementerio de Mártires A1.

Ver más

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa empoderamiento femenino en zonas rurales

Tras tres años de implementación, el programa de cooperación entre la Unión de Mujeres de Vietnam (UMV) y la empresa Unilever Vietnam ha reafirmado su papel como una iniciativa líder de colaboración público-privada destinada a empoderar económicamente a más de 100.000 féminas, especialmente en zonas rurales y localidades en situación difícil.

Nguyen Trong Nghia, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista y jefe de su Comisión de Información, Educación y Movilización de Masas (derecha), y Nguyen Dac Vinh, presidente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional, entregan el Premio Ly Tu Trong. (Foto: Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh)

Cien funcionarios juveniles distinguidos con Premio Ly Tu Trong 2026

El Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) dio a conocer la lista de 100 funcionarios juveniles destacados que recibirán el Premio Ly Tu Trong 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la organización, en el marco del Mes de la Juventud 2026.

Miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas de Ho Chi Minh y estudiantes realizan una actuación conjunta. (Foto: VNA)

JUVENTUD PARA EL FUTURO DE LA NACIÓN

En el 95.º aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, el secretario general To Lam subraya el papel central de la juventud en la innovación, la transformación digital y el desarrollo del país.

Logros en educación, salud y bienestar social: una base sólida para el desarrollo sostenido de Vietnam

Logros en educación, salud y bienestar social: una base sólida para el desarrollo sostenido de Vietnam

Más allá de los indicadores de crecimiento económico, el proceso de desarrollo de Vietnam también se refleja con claridad en los avances en educación, salud, bienestar social y en la mejora de la calidad de vida de la población. Con una orientación coherente que sitúa al ser humano en el centro, se han implementado numerosas políticas destinadas a garantizar oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos, materializando el objetivo de “no dejar a nadie atrás”.

Barcos atracan en el puerto de Phan Thiet, provincia vietnamita de Lam Dong. (Foto: VNA)

Herramientas digitales impulsan transición de Vietnam hacia una pesca más inteligente

A medida que Vietnam intensifica sus esfuerzos para eliminar la advertencia de la Comisión Europea (CE) sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), las tecnologías digitales están emergiendo como una necesidad regulatoria y una poderosa herramienta que ayuda a los pescadores a mejorar la productividad y la eficiencia económica en el mar.