Vietnam lanza campaña de 500 días y noches para la búsqueda y repatriación de restos de mártires

Hanoi (VNA)- La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, firmó una decisión para lanzar la “Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires”, con miras a la conmemoración del 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio de 1947 –2027).



La campaña tiene como objetivo movilizar la fuerza conjunta de todo el Partido, el ejército, el pueblo y el sistema político y generar avances significativos en esta misión especialmente sagrada; así como rendir homenaje a los héroes caídos y reforzar la tradición de gratitud nacional “Al beber agua, se recuerda al manantial”.



Según el plan, la campaña aspira a localizar y recuperar aproximadamente 7.000 restos de mártires; completar la toma de muestras en tumbas no identificadas; realizar análisis de ADN a unas 18.000 muestras; y construir y poner en funcionamiento una base de datos genética de familiares de mártires para facilitar la comparación de información.



Paralelamente, se impulsarán las labores de desminado, con énfasis en zonas clave como Vi Xuyen (Tuyen Quang), Lao Cai, Lang Son y otras áreas con información sobre tumbas de mártires.



El acto de lanzamiento será organizado por el Comité Directivo Nacional para la búsqueda, repatriación e identificación de restos de mártires, con la provincia central de Quang Tri como anfitriona.



Está previsto que se celebre en la mañana del 2 de abril de 2026 en la Ciudadela Antigua de Quang Tri. Los comités directivos a nivel de regiones militares y provincias implementarán el plan general de manera adecuada y eficaz.



La campaña se llevará a cabo del 15 de marzo de 2026 al 27 de julio de 2027; se realizará una evaluación intermedia tras 250 días (prevista para finales de noviembre de 2026) y el balance final tendrá lugar en la última semana de julio de 2027./.

VNA