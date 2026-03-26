Ciudad Ho Chi Minh invertirá fondo multimillonario en una esclusa de control de mareas

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh emitió la decisión sobre la política de inversión para la construcción de la esclusa de control de mareas Rach Tra, situada en la zona noroeste de la urbe, con una inversión total de cerca de 46,7 millones de dólares provenientes del presupuesto municipal.



El proyecto, gestionado por la Junta de gestión de proyectos de inversión en construcción de infraestructura urbana de esta mayor urbe survietnamita, tiene como objetivo principal integrarse con el sistema hidráulico regional para asegurar el control de las mareas y el drenaje, reduciendo las inundaciones en una superficie de 37.162 hectáreas que abarca diversas comunas de Ciudad Ho Chi Minh.



La obra no solo se enfoca en la mitigación de inundaciones en zonas como Dong Thanh, Binh My, Phu Hoa Dong y Vinh Loc, sino que también permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento de agua en los canales durante la estación seca.



Esta función es vital para fortalecer el suministro de agua y contribuir a la reducción de la contaminación en los sistemas hidráulicos de Hoc Mon - Bac Binh Chanh y en el sistema de canales Tham Luong - Ben Cat - Rach Nuoc Len. El proyecto se llevará a cabo en las comunas de Dong Thanh y Binh My durante el periodo comprendido entre 2026 y 2029.



En cuanto a las especificaciones técnicas de la inversión, el proyecto contempla la construcción de una esclusa de control de mareas con una anchura de 80 metros dividida en dos compartimentos, con una elevación del fondo de -5 metros. La estructura contará con compuertas de acero operadas mediante cilindros hidráulicos, utilizando concreto armado para el cuerpo de la esclusa y pilotes de hormigón armado para el tratamiento de los cimientos.



Asimismo, se construirá una esclusa de navegación (esclusa de paso para barcos) de 15 metros de ancho, con una profundidad de fondo de -5 metros y un sistema de control hidráulico similar, garantizando la continuidad del transporte fluvial en la zona.



Además de la infraestructura hidráulica, el proyecto incluye la edificación de una casa de gestión y operación con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados para supervisar el funcionamiento del complejo./.

VNA