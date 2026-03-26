Universidades de Vietnam escalan posiciones en rankings mundiales de QS por disciplinas

Hanoi (VNA) – Diversas disciplinas académicas de las universidades vietnamitas han mejorado sus posiciones en las últimas clasificaciones globales publicadas por Quacquarelli Symonds (QS). Según los resultados por materias, Vietnam cuenta con 13 instituciones de educación superior destacadas, lo que refleja un avance significativo en la calidad educativa y el impacto de la investigación científica del país en el escenario internacional.



La edición de este año es la más amplia hasta la fecha, abarcando 1.912 universidades y cerca de 21 mil programas académicos. QS evalúa a las instituciones en cinco grandes áreas: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida y Medicina, Ciencias Naturales, y Ciencias Sociales y Gestión, además de 55 disciplinas específicas. En las clasificaciones por grandes áreas temáticas, siete universidades vietnamitas fueron listadas, tres más que el año anterior.



Entre los logros más destacados, la Universidad Van Lang alcanzó el puesto 260 a nivel mundial en Artes y Humanidades, la posición más alta para Vietnam en esta categoría. Por su parte, la Universidad Duy Tan mantuvo una sólida presencia en Ingeniería y Tecnología, situándose en el lugar 346 del mundo. La Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VNU-HCM) lideró a las instituciones nacionales en Ciencias Naturales y en Ciencias Sociales y Gestión, ubicándose en los rangos 401–450 y 341, respectivamente.



En cuanto a disciplinas específicas, las universidades de Vietnam aparecieron en 23 materias, con el debut de cuatro instituciones: la Universidad Industrial de Ciudad Ho Chi Minh, la British University Vietnam, la Universidad Nacional de Agricultura de Vietnam y la Universidad de Comercio Exterior. Cabe destacar que ocho centros vietnamitas clasificaron en Ciencias de la Computación, con la Universidad Duy Tan a la cabeza en el puesto 144 global. Además, dos programas lograron entrar en el Top 100 mundial: Arte y Diseño en la Universidad Van Lang (puesto 69) y Gestión de Hospitalidad y Ocio en la Universidad Duy Tan (puesto 41).



La VNU-HCM registró 14 disciplinas clasificadas (13 de ellas en el Top 500 global), mientras que la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi (VNU-Hanoi) obtuvo 13 disciplinas destacadas (10 en el Top 500). Las clasificaciones de QS se basan en cinco indicadores clave: reputación académica, reputación entre empleadores, citas de investigación, el índice H (que mide la productividad e impacto de las publicaciones científicas) y las redes de investigación internacionales, factores que consolidan el prestigio académico de Vietnam en el Sudeste Asiático./.

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