Universidad vietnamita impulsa cooperación internacional en materia de formación y mejora de la calidad de los recursos humanos

Hue (VNA) – La Universidad de Hue (HU) avanza en la internacionalización de su sistema educativo mediante la captación de talento internacional y el impulso a la formación de su profesorado en reconocidas instituciones extranjeras.



Esta estrategia respalda una profunda transformación en la docencia y la investigación, en línea con la Resolución n.º 71-NQ/TW del Buró Político, aprobada el 22 de agosto de 2025, orientada a generar avances significativos en los ámbitos de la educación y la formación.



Desarrollo de un programa acelerado de estudios en el extranjero



La Universidad de Economía de la HU ha sabido aprovechar el potencial de un cuerpo docente joven, multilingüe y con gran capacidad de adaptación internacional, priorizando la formación de sus profesores en el extranjero.



La universidad y su personal académico han recurrido de manera activa a becas gubernamentales, ayudas internacionales y fondos estatales para cursar estudios de maestría y doctorado fuera del país. Cerca de 400 docentes y trabajadores administrativos han realizado programas de posgrado en instituciones nacionales e internacionales, lo que ha elevado la proporción de profesores con doctorado hasta casi el 50 %.



El doctor Truong Tan Quan, profesor asociado y rector de la Universidad de Economía, señaló que la institución ha diseñado una planificación académica estratégica ajustada a las necesidades de cada disciplina, orientando al profesorado hacia países desarrollados con sistemas educativos avanzados y fortalezas en negocios y administración.



Entre los destinos prioritarios destacan el noreste de Asia y Europa Occidental para áreas como finanzas, comercio internacional, logística, sistemas de información gerencial y análisis de datos; mientras que Nueva Zelanda, Bélgica y los Países Bajos son referentes para administración de empresas, contabilidad, economía y agronegocios.



Truong Tan Quan agregó que, además del envío de docentes al extranjero, la cooperación internacional ha sido clave para fortalecer el desarrollo del personal, elevar la calidad de la enseñanza, renovar los planes de estudio y optimizar los resultados académicos.



Actualmente, la Universidad de Economía mantiene alianzas con más de 40 universidades y organizaciones internacionales, desarrolla cuatro programas de doble titulación con instituciones extranjeras y participa en importantes proyectos de investigación, además de contar con numerosos acuerdos de cooperación, concluyó.



Ampliación de las alianzas globales



La Universidad de Hue cuenta actualmente con 3687 trabajadores, entre ellos 1900 docentes, 861 doctores, 17 médicos especialistas, 18 catedráticos, 240 profesores asociados, 225 profesores titulares y 527 conferencistas principales. Entre 2020 y 2025, el número de doctores creció cerca de un 20 %, mientras que el de catedráticos y profesores asociados aumentó casi un 5 %.



La HU ha establecido relaciones de cooperación con más de 400 universidades, institutos de investigación y organizaciones educativas y científicas en más de 30 países y en múltiples áreas del conocimiento.



Las políticas de incentivo a la investigación y la publicación científica han contribuido a consolidar un entorno académico sólido, capaz de atraer tanto a profesores como a estudiantes, impulsando además un notable incremento de publicaciones indexadas en Web of Science y Scopus durante los últimos cinco años.



En 2024, la producción científica de la universidad en revistas internacionales de alto impacto superó por primera vez las 650 publicaciones.



El doctor Bui Van Loi, vicerrector de la Universidad de Hue, afirmó que la resolución de la séptima Asamblea del Partido de la universidad para el período 2025-2030 sitúa la atracción y retención de talento, junto con la formación de un profesorado de alto nivel, como pilares fundamentales para convertir a la HU en una universidad nacional. Según explicó, esta visión considera el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados como una misión estratégica y de largo plazo.



En los últimos años, la HU ha creado un fondo de reconocimiento para premiar logros destacados en desarrollo profesional, formación, ciencia y tecnología, y también ha puesto en marcha programas competitivos de formación de talento dirigidos a jóvenes investigadores y académicos emergentes.



De cara al futuro, la HU prevé fortalecer sus vínculos con universidades internacionales de distintos campos, ampliar los programas conjuntos de formación internacional y alinearse con los marcos de competencias de la ASEAN y Asia. Asimismo, facilitará al profesorado y al alumnado el acceso a los avances científicos y tecnológicos globales, con el objetivo de mejorar sus competencias profesionales y su capacidad de integración internacional, añadió./.

VNA