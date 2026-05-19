Inauguran en Da Nang exposición científica sobre el universo y la inteligencia

Da Nang, Vietnam (VNA)- La exposición científica “Universo - Ser Humano – Inteligencia” (UMI) abre sus puertas en el Museo de la ciudad centrovietnamita de Da Nang con motivo del Día Internacional de los Museos y del Día de la Ciencia y la Tecnología de Vietnam.



Organizada de forma conjunta por el Museo de Da Nang, el Instituto Goethe y la Asociación Max Planck, la exhibición introduce al público las investigaciones científicas de vanguardia de Alemania a través de formatos de presentación modernos y altamente interactivos.



Durante la ceremonia de apertura, efectuada este 18 de mayo, el director del Museo de Da Nang, Huynh Dinh Quoc Thien, destacó que el evento ofrece un viaje de reflexión sobre la posición del ser humano en el cosmos, la historia evolutiva de la humanidad, el cerebro, el impacto humano sobre el planeta y el futuro de la inteligencia artificial.



Según Quoc Thien, la particularidad de la muestra radica en su enfoque cercano y dinámico mediante imágenes, modelos, películas, actividades prácticas y tecnologías interactivas avanzadas.



El directivo subrayó que acercar la ciencia al público, especialmente a los jóvenes, se ha convertido en una tendencia clave en la evolución de los museos modernos a nivel mundial.



La exposición se desarrolla en un contexto en el que Vietnam impulsa con fuerza la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, contribuyendo a difundir el interés por la investigación, fomentar el pensamiento exploratorio y fortalecer la conectividad del conocimiento internacional con la comunidad local.



Por su parte, la directora del Instituto Goethe en Ciudad Ho Chi Minh, Thai Mai Lan, compartió que la muestra demuestra que la investigación científica forma una parte fundamental de la cultura alemana, la cual posee una amplia red de cooperación internacional que genera oportunidades para estudiantes y jóvenes investigadores de todo el mundo.



La exhibición plantea interrogantes contemporáneas y globales como la formación del universo, la existencia de vida extraterrestre, la evolución humana desde sus orígenes en África hasta su presencia global, y los procesos cerebrales vinculados al aprendizaje, la memoria y las emociones. Asimismo, aborda problemáticas actuales como el cambio climático, la biodiversidad, el Antropoceno y el avance de la inteligencia artificial, abriendo espacios de reflexión sobre la relación futura entre los seres humanos y la tecnología.



Los contenidos de la muestra se estructuran en torno a cinco temas principales: Universo, Historia de la Humanidad, Cerebro, Antropoceno e Inteligencia Artificial (IA). Los espacios de exhibición fueron diseñados de manera visual, combinando elementos gráficos, animaciones, películas, podcasts y componentes de alta tecnología para elevar la interactividad de los asistentes.



El punto destacado de la jornada inaugural consistió en la experiencia guiada de descubrimiento de la UMI con rutas interactivas simultáneas, donde los visitantes contaron con la asistencia de expertos en comunicación científica y participaron en prácticas didácticas utilizando un “Pasaporte de Exploración” para interactuar con los contenidos originales en idioma alemán.



Esta muestra de educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) fue iniciada en Alemania en 2021 y ha recorrido múltiples ciudades de Europa y Asia. Tras presentarse en Hanoi entre marzo y abril de 2026, Da Nang constituye la segunda parada del proyecto en Vietnam antes de continuar su trayecto hacia Ciudad Ho Chi Minh.



La exposición permanecerá abierta al público hasta el 18 de junio de 2026 en el Museo de Da Nang./.

VNA