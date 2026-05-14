Vietnam busca fortalecer mercado de propiedad intelectual

Hanoi (VNA) En el contexto de una economía en rápida transformación impulsada por la digitalización, la ciencia, la tecnología y la innovación, la protección de la propiedad intelectual no solo es una necesidad urgente, sino también una herramienta crucial para promover la comercialización del conocimiento y la asignación eficiente de recursos.



En la actualidad, la propiedad intelectual y la tecnología se consideran recursos fundamentales para el desarrollo empresarial y económico.



Desenredar el nudo



Según los economistas, el desarrollo de la propiedad intelectual, junto con el mercado de comercialización de tecnología, es clave para convertir su valor económico potencial en valor real, contribuyendo así al crecimiento sostenible de la economía. Sin embargo, la valoración de la propiedad intelectual, así como la determinación del valor de sus diferentes tipos, sigue siendo un gran reto tanto para el mercado como para el sistema de gestión estatal. Además, el marco legal para la identificación y valoración de la propiedad intelectual continúa siendo un desafío, que requiere una estrecha coordinación entre los organismos de gestión de precios y de la propiedad intelectual para desarrollar y brindar orientación profesional, así como mejorar la capacidad de los tasadores.



El equipo de tasadores debe actualizar sus conocimientos sobre las prácticas internacionales en la valoración de la propiedad intelectual, brindando así aportes a la formación y el desarrollo del mercado de transacción en Vietnam, entre otros aspectos relativos.



Valoración precisa de los activos de propiedad intelectual



Michael KOS, experto en valoración financiera y de propiedad intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), comentó que a nivel mundial, la estructura del valor empresarial se ha desplazado fuertemente hacia los activos intangibles, cuyo valor total supera actualmente los 100 billones de dólares y continúa creciendo.



Sin embargo, el uso de activos de propiedad intelectual con fines financieros aún está en el proceso inicial, ya que la valoración de los activos intangibles no siempre es precisa y presenta dificultades, lo que provoca que estos no se reflejen plenamente en el sistema financiero, señaló.



Este reto afecta a la mayoría de los países del mundo, incluido Vietnam, por lo que comprender y evaluar adecuadamente el valor de la propiedad intelectual es esencial para elaborar estrategias y tomar decisiones adecuadas sobre la inversión y los negocios, reiteró.



Pham Van Binh, subjefe del Departamento de Gestión de Precios del Ministerio de Finanzas, subrayó que en el contexto de una economía que se orienta con fuerza hacia un modelo de crecimiento basado en el conocimiento, la innovación y la transformación digital, la necesidad social de valorar la propiedad intelectual y la tecnología se hace cada vez más evidente y urgente.



La identificación y valoración precisas de la propiedad intelectual constituyen un desafío novedoso y altamente interdisciplinario. La propiedad intelectual y la tecnología se han convertido en importantes recursos económicos, directamente involucrados en transacciones como aportaciones de capital, fusiones y adquisiciones, transferencia de tecnología, préstamos hipotecarios y traspasos de empresas.



En consecuencia, una valoración precisa o una tasación adecuada actúa como una herramienta intermediaria independiente, que ayuda a establecer el valor justo de los activos, como contribución a la reducción de riesgos, mejora la transparencia del mercado y apoyo a los organismos de gestión en el seguimiento y la utilización eficaz de los recursos, especialmente los activos públicos y el capital del Estado.



Nguyen Hoang Giang, subjefe del Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Ciencia y Tecnología, dijo que su unidad está coordinando activamente con las agencias concernientes para apoyar a las entidades en la promoción del valor de los derechos de propiedad intelectual, contribuyendo así al fomento de la producción, los negocios y el desarrollo socioeconómico.



Con el desarrollo de la economía digital, la ciencia y la tecnología, y la creciente innovación, la necesidad de valorar la propiedad intelectual y la tecnología es una tendencia inevitable en el proceso de desarrollo.



Para satisfacer esta necesidad, resulta importante centrarse en el desarrollo de una base de datos de transacciones de propiedad intelectual, el perfeccionamiento de las capacidades de los expertos en valoración y el desarrollo del mercado para dichas transacciones./.

VNA