Economía

Hanoi refuerza ofensiva contra falsificaciones y violaciones de propiedad intelectual

Las autoridades de Hanoi intensifican inspecciones y sanciones contra productos falsificados y violaciones de propiedad intelectual, con incautaciones de marcas internacionales y aumento de controles en 2026.

Funcionarios de la Aduana del puesto fronterizo de Tan Thanh, en la provincia de Lang Son, inspeccionan el diseño, la tipología y las especificaciones de las mercancías en la zona de control de cargas de importación. (Foto: VNA)
Funcionarios de la Aduana del puesto fronterizo de Tan Thanh, en la provincia de Lang Son, inspeccionan el diseño, la tipología y las especificaciones de las mercancías en la zona de control de cargas de importación. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Las autoridades de Hanoi han intensificado las medidas de inspección y control para combatir la comercialización de productos falsificados y las infracciones de propiedad intelectual, en cumplimiento de las directrices emitidas por el Gobierno, el Ministerio de Industria y Comercio y el Comité Popular municipal.

El 6 de mayo, el Departamento de Gestión del Mercado de Hanoi instruyó a sus equipos a coordinar acciones con la policía, aduanas, autoridades fiscales y administraciones locales para fortalecer la supervisión y sancionar con mayor severidad las violaciones relacionadas con la falsificación de marcas y la propiedad industrial. Como parte de esta campaña, la ciudad se propone incrementar al menos un 20% el número de casos procesados entre el 7 y el 30 de mayo de 2026, respecto al mismo período del año anterior. Las inspecciones continuarán posteriormente de manera regular y focalizada.

Tras la puesta en marcha de estas medidas, las fuerzas de control detectaron varios casos con indicios de infracción. El 8 de mayo, el Equipo de Gestión del Mercado número 14 realizó una inspección sorpresa en un establecimiento de moda ubicado en el barrio de Viet Hung, donde fueron hallados 2.844 productos presuntamente falsificados de marcas reconocidas como “Adidas”, “Lacoste”, “Nike”, “Burberry” y “Louis Vuitton”. La mercancía, valorada en cientos de millones de dongs, fue incautada temporalmente para continuar las investigaciones.

Ese mismo día, el Equipo número 6 inspeccionó un negocio en la zona urbana de My Dinh y descubrió 530 productos sospechosos de falsificación de marcas como “Hermes”, “Louis Vuitton”, “Celine” y “Nike”, además de irregularidades en la exhibición de precios. Todo el lote fue retenido por las autoridades para su verificación.

De acuerdo con el Departamento de Gestión del Mercado de Hanoi, durante abril de 2026 las autoridades inspeccionaron 368 casos y sancionaron 300 infracciones, con multas administrativas superiores a 3,8 mil millones de dongs (unos 146 mil dólares). El valor de los productos confiscados, destruidos o sometidos a medidas correctivas superó los 3,5 mil millones de dongs (cerca de 135 mil dólares). Las infracciones vinculadas a productos falsificados y vulneraciones de propiedad intelectual representaron una parte significativa, con 102 casos sancionados y multas por más de 943 millones de dongs (aproximadamente 36 mil dólares).

El subdirector del Departamento municipal de Gestión del Mercado Duong Manh Hung afirmó que las autoridades mantendrán la coordinación entre las fuerzas competentes para reforzar las inspecciones y aplicar sanciones estrictas contra la producción y comercialización de mercancías falsificadas, sin origen claro o que vulneren los derechos de propiedad intelectual, con el fin de proteger a las empresas, a los consumidores y garantizar un entorno comercial más transparente y equitativo./.

VNA
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