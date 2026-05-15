Australia y Vietnam refuerzan su alianza en negocios, inversión e innovación

Hanoi (VNA)– La conferencia “Meet Australia in Vietnam 2026” (Conoce a Australia en Vietnam) se celebrará del 18 al 20 de mayo en Ciudad Ho Chi Minh como un programa de promoción comercial y de inversiones de alto nivel organizado por el Foro Empresarial Australia-ASEAN (AABF), con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos entre ambos países, especialmente en sectores como energía, tecnología digital, agricultura e innovación.



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Australia antes de viajar a Vietnam, el presidente del AABF y jefe del comité organizador, Francis Wong OAM, afirmó que el evento busca promover asociaciones prácticas en negocios, inversión e innovación entre ambos países, en un momento en que las relaciones bilaterales atraviesan una etapa de gran dinamismo.



Según Wong, el evento aspira a ayudar a las empresas australianas a comprender mejor el mercado vietnamita, establecer alianzas de confianza, explorar oportunidades de inversión y cooperación comercial a largo plazo, ampliar mercados y transformar el interés empresarial en resultados concretos.



Resaltó que Vietnam es una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático, con un sólido crecimiento, una visión orientada a las reformas, una fuerza laboral cada vez más calificada y grandes ambiciones en manufactura avanzada, energía limpia, transformación digital y desarrollo de infraestructura.



Australia, añadió, no solo considera a Vietnam un importante socio comercial, sino también un socio estratégico en inversión e innovación. Sin embargo, reconoció que la inversión australiana en el país indochino sigue siendo limitada y que Australia está desaprovechando oportunidades derivadas del dinamismo económico vietnamita.



La conferencia reunirá a más de 350 delegados, incluidos más de 100 líderes empresariales australianos, representantes de compañías, organismos gubernamentales, agencias de inversión, cámaras de comercio, ecosistemas de innovación y socios estratégicos vietnamitas, así como ejecutivos, inversionistas, especialistas y líderes innovadores de ambos países.



El programa incluirá sesiones inaugurales con representantes gubernamentales y líderes sectoriales de las dos naciones; foros de inversión y paneles sobre transición energética, tecnología verde y economía circular, comercio, infraestructura, transformación digital, inteligencia artificial, agricultura, seguridad alimentaria, educación, desarrollo de habilidades y cadenas de suministro; además de encuentros empresariales y visitas a centros industriales y de innovación estratégica en Vietnam.



A través de la conferencia, el presidente del AABF expresó su esperanza de que esta iniciativa ayude a las empresas australianas a comprender mejor las oportunidades de mercado y el entorno jurídico de Vietnam, impulsando así asociaciones comerciales, inversiones, cooperación tecnológica y la firma de memorandos de entendimiento (MOU).



Destacó que el éxito del evento no se medirá solo por el número de participantes, sino también por la calidad de las oportunidades de cooperación generadas, con el objetivo de convertir “Meet Australia in Vietnam 2026” en una plataforma duradera para fortalecer la integración económica bilateral.



Según Francis Wong, las empresas australianas muestran un creciente interés en Vietnam gracias al sólido crecimiento económico del país, su joven fuerza laboral, su competitiva base manufacturera y su programa de transformación digital.



Los sectores que más atraen atención incluyen energías renovables, manufactura avanzada, agricultura, educación, salud, tecnología digital, logística e infraestructura. Muchas empresas también consideran a Vietnam como una puerta estratégica de acceso al mercado de la Asociación de Naciones del Sudestes Asiático (ASEAN).



Wong señaló que la cooperación entre Vietnam y Australia está entrando en una etapa muy prometedora, con un fuerte crecimiento del comercio y la inversión, además de una expansión hacia áreas como energía limpia, minerales estratégicos, economía digital y seguridad de las cadenas de suministro. La elevación de los vínculos bilaterales a Asociación Estratégica Integral crea una base importante para promover inversiones, innovación, transferencia tecnológica y desarrollo sostenible.



El presidente del AABF afirmó que Vietnam no solo es un mercado potencial, sino también un socio estratégico de Australia en inversión, innovación y crecimiento a largo plazo. La conferencia “Meet Australia in Vietnam 2026” busca transformar el interés en inversiones concretas y los diálogos en asociaciones de cooperación sustanciales./.

VNA