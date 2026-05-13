Economía

Importaciones vietnamitas de energía se disparan en primer trimestre de 2026

Vietnam aumentó con fuerza sus importaciones de petróleo, carbón y crudo en el primer trimestre de 2026 para garantizar el suministro energético.

Un trabajador de Petrolimex reposta una motocicleta. (Foto: VNA)
Un trabajador de Petrolimex reposta una motocicleta. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Las importaciones de energía de Vietnam registraron un fuerte incremento en los primeros tres meses de 2026, reflejando tanto la recuperación de la demanda interna como la necesidad de asegurar el suministro en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica y las oscilaciones de los precios internacionales.

De acuerdo con datos del Departamento de Aduanas de Vietnam, el país gastó alrededor de 2,93 mil millones de dólares en la importación de cerca de 3,37 millones de toneladas de productos petrolíferos entre enero y marzo, lo que representa un aumento del 77,8% en valor y superior al 44% en volumen en comparación con el mismo período del año anterior.

El repunte no se limitó a los derivados del petróleo. Las importaciones de carbón crecieron un 76,4%, hasta alcanzar cerca de 2.800 millones de dólares, mientras que las de petróleo crudo se dispararon un 381%, situándose en 2.400 millones de dólares.

La tendencia al alza continuó en la primera quincena de abril, cuando las compras de crudo y productos petrolíferos se acercaron a los 1.250 millones de dólares.

Los expertos atribuyen este aumento al repunte del consumo interno, impulsado por la recuperación de la producción industrial. Sectores como el acero, el cemento, la química, la generación térmica y el transporte han elevado de forma significativa su demanda de combustibles.

Al mismo tiempo, la oferta doméstica de energía no ha logrado seguir el ritmo de la demanda. La producción nacional de petróleo crudo lleva años en descenso debido al agotamiento progresivo de los principales yacimientos.

Las dos grandes refinerías del país, Dung Quat y Nghi Son, aunque operativas, no resultan suficientes para cubrir plenamente las necesidades del mercado, especialmente en un entorno de alta volatilidad de los precios internacionales.

A este escenario se suma el impacto de la inestabilidad geopolítica global. El conflicto en Oriente Medio durante el primer trimestre provocó episodios de fuerte aumento en los precios del petróleo, elevando a su vez los costes de importación.

Según el Ministerio de Industria y Comercio, las principales empresas del sector han tenido que incrementar de forma significativa sus compras en el exterior desde marzo para garantizar el suministro interno y mantener niveles adecuados de inventarios de seguridad.

Los analistas prevén que esta tendencia alcista de las importaciones energéticas se mantendrá en los próximos años, en línea con los objetivos de crecimiento económico del país y el desarrollo de nuevos proyectos en los sectores de generación eléctrica a gas, petroquímica e industria pesada. Este escenario podría ejercer una presión adicional sobre la balanza comercial y la estrategia nacional de seguridad energética./.

VNA
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Resolución 70

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