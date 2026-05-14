Vietnam y Marruecos refuerzan conexión empresarial

El panorama del seminario. (Foto: congthuong.vn)

Argel (VNA)- La Oficina Comercial de Vietnam en Marruecos organizó recientemente un seminario de promoción comercial en la ciudad de Casablanca, con el objetivo de conectar a empresas exportadoras vietnamitas con importadores y redes de distribución marroquíes.



El evento contó con la participación de representantes de la Cámara de Comercio de Casablanca, así como de más de 20 empresas locales dedicadas a la importación, distribución, comercio minorista e internacional.



El seminario sirvió como plataforma para presentar el potencial económico de Vietnam, así como para promocionar sus principales productos de exportación ante la comunidad empresarial marroquí.



Los participantes destacaron que Vietnam es actualmente una de las economías más integradas de Asia, con una amplia participación en acuerdos de libre comercio y un papel cada vez más relevante en las cadenas de suministro globales.



Durante el evento, la parte vietnamita también promovió la iniciativa “Abastecimiento Internacional de Vietnam 2026” (VIS 2026), destinada a fomentar la conexión directa entre empresas de ambos países.



Diversos productos vietnamitas fueron presentados a socios marroquíes, entre ellos café, anacardos, especias, productos pesqueros, alimentos procesados, confitería y bienes de consumo.



Según la Oficina Comercial de Vietnam en Marruecos, las empresas locales valoran los productos vietnamitas por su competitividad en calidad, diversidad de diseños y adecuación a las demandas del mercado marroquí.



Varias compañías manifestaron su interés en establecer canales de importación directos y sostenibles con fabricantes vietnamitas, especialmente en los sectores de productos agrícolas, alimentos procesados y bienes de consumo.



El seminario se celebró en un contexto de crecimiento sostenido de las relaciones comerciales bilaterales entre Vietnam y Marruecos. En 2025, el comercio bilateral alcanzó aproximadamente 380 millones de dólares, lo que representa un incremento del 25% en comparación con 2014. Marruecos figura actualmente entre los diez principales mercados de exportación de Vietnam en África.



Las relaciones económicas bilaterales también se han visto impulsadas por intercambios de alto nivel. En julio de 2025, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, realizó una visita oficial a Marruecos y participó en un diálogo político orientado a fortalecer la cooperación entre ambos países.



Por su parte, Chakib Alj, presidente de la Confederación General de Empresas de Marruecos, expresó su confianza en que la cooperación entre ambos países se convierta en un modelo de colaboración entre África y Asia.



Asimismo, destacó que Vietnam es una de las economías más abiertas del mundo, con fortalezas en el procesamiento agroindustrial, la electrónica y la educación.



En lo que resta del año, la Oficina Comercial de Vietnam en Marruecos prevé intensificar la promoción de productos vietnamitas a través de importantes ferias comerciales en el país, como el Salón Internacional de Agricultura (SIAM) y la Exposición de Alimentos SIEMA, centrándose en los sectores agroalimentario y de bienes de consumo./.