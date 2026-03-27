Vietnam y Marruecos profundizan relaciones de amistad

Hanoi (VNA)- Vietnam y Marruecos establecieron relaciones diplomáticas el 27 de marzo de 1961, basadas en la solidaridad de ambas naciones durante su lucha contra el colonialismo. Tras 65 años, las relaciones de amistad entre los dos países se han fortalecido continuamente y se han desarrollado de manera integral en varios campos.



Los vínculos amistosos entre Vietnam y Marruecos se han desarrollado a través de tres canales de la diplomacia del Partido, la diplomacia del Estado y la diplomacia popular, con varios mecanismos de cooperación que se mantienen de manera efectiva.



La relación política y diplomática continúa siendo impulsada a través de visitas y encuentros de alto nivel. En particular, la visita a Marruecos del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en julio de 2025, contribuyó a profundizar aún más los lazos entre ambos países, con un enfoque en el fortalecimiento de la cooperación económica, comercial, de inversión y en el apoyo mutuo para ampliar las conexiones con otras regiones.



Ambos países también colaboran regularmente y se apoyan mutuamente en foros internacionales, lo que refleja la creciente confianza y el compromiso mutuo.





El primer ministro marroquí, Driss Jettou, y el primer ministro vietnamita, Phan Van Khai, pasan revista a la guardia de honor durante la visita oficial a Marruecos del 17 al 20 de noviembre de 2011. Foto: Doan Tan – VNA

En el ámbito económico, Marruecos reconoció a Vietnam como país con una economía de mercado plena en diciembre de 2014. Las relaciones económicas y comerciales entre ambos países reciben la atención de líderes de todos los niveles, con el objetivo de crear una base sólida para que los dos países continúen explotando su potencial, promoviendo los intercambios económicos y comerciales.



Marruecos es uno de los mercados más importantes para las exportaciones de Vietnam en África. El comercio bilateral ha crecido de manera positiva, alcanzando más de 302 millones en 2024 y 380 millones de dólares en 2025, con el objetivo de alcanzar los 500 millones de dólares en el futuro cercano.



Tran Le Dung, jefe de la Oficina de Comercio de Vietnam en Marruecos, dijo que los principales productos exportados por Vietnam incluyen café, anacardos, especias, textiles, calzado y componentes electrónicos. Los marroquís muestran mayor interés en los alimentos asiáticos, especias y comidas rápidas, especialmente en grandes ciudades.



Ambos países aún tienen un gran potencial de cooperación en sectores estratégicos como la industria Halal, la metalurgia, los fertilizantes, la aviación, la energía renovable y la transición verde.



Vietnam aspira a convertirse en un actor importante en el mercado internacional Halal. Mientras, Marruecos, con su experiencia en certificación Halal, está dispuesto a apoyar al país indochino para mejorar su capacidad de producción y expandir sus mercados hacia los países musulmanes en África, Oriente Medio y Europa.



Además, ambos países cuentan con numerosas oportunidades de cooperación en el proceso de transición ecológica, especialmente en áreas innovadoras como el hidrógeno verde, la energía eólica marina y la captura de carbono. El 28 de marzo de 2019, firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para fortalecer la cooperación bilateral en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.



La cooperación en educación, cultura y turismo continúa fortaleciéndose a través de programas de becas, formación e intercambios. En 2026, ambos países celebrarán el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con una serie de actividades significativas.



Sobre la base de relaciones amistosas sólidas, Vietnam y Marruecos están orientados hacia la expansión de una cooperación sustantiva, mejorando la eficacia de la misma y dejando una huella más profunda en las relaciones bilaterales, contribuyendo a aumentar el estatus de ambos países en la región y en el ámbito internacional./.