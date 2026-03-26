Política

Ciudades vietnamitas y rusas refuerzan la cooperación en infraestructura urbana

Una sesión de trabajo trilateral entre Moscú, Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh dio un nuevo impulso a la cooperación entre localidades vietnamitas y rusas, especialmente en el desarrollo de infraestructura de transporte urbano sostenible.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)
Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Moscú (VNA) - Una sesión de trabajo trilateral entre Moscú, Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh dio un nuevo impulso a la cooperación entre localidades vietnamitas y rusas, especialmente en el desarrollo de infraestructura de transporte urbano sostenible.

La reunión, celebrada en Moscú en el marco de la visita oficial del primer ministro Pham Minh Chinh a Rusia del 22 al 25 de marzo, reunió a representantes de las tres ciudades para intercambiar experiencias y explorar oportunidades de colaboración, con especial atención al desarrollo de sistemas de metro en los dos principales centros urbanos de Vietnam.

Vyacheslav Manuilov, ministro interino de Relaciones Económicas Exteriores e Internacionales de Moscú, recibió a las delegaciones vietnamitas y destacó la amplia experiencia de la capital rusa en la construcción, gestión y operación de una de las redes de metro más avanzadas y con mayor volumen de pasajeros del mundo.

Señaló que Moscú ha desarrollado soluciones tecnológicas de vanguardia a lo largo de todo el proceso, desde el diseño de ingeniería y la construcción en condiciones geológicas complejas hasta la gestión y operación del sistema.

Manuilov afirmó que la administración de Moscú está dispuesta a compartir su experiencia y colaborar con Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh en el desarrollo de sistemas de metro.

El vicepresidente del Comité Popular de Hanoi, Truong Viet Dung, y el vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Bui Xuan Cuong, valoraron positivamente los avances de Rusia en el desarrollo de infraestructuras de transporte urbano inteligente.

Asimismo, manifestaron su interés en profundizar en modelos de cooperación concretos que permitan acelerar la construcción de líneas de metro actualmente en ejecución o en fase de planificación en las ciudades vietnamitas.

Ambas partes examinaron programas de cooperación específicos para fortalecer la colaboración en infraestructura técnica y promover el transporte sostenible en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia./.

VNA
#Vietnam #Rusia #cooperación
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