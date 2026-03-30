Política

Consejo Popular de Ciudad de Ho Chi Minh inicia su período de trabajo 2026-2031

El Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh inauguró su XI legislatura (2026-2031) con prioridades en gobierno digital, desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Duc Hai (sexto desde la izquierda), con líderes de Ciudad Ho Chi Minh, presenta la Decisión que reconoce a los delegados al Consejo Popular municipal. Foto: VNA
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Duc Hai (sexto desde la izquierda), con líderes de Ciudad Ho Chi Minh, presenta la Decisión que reconoce a los delegados al Consejo Popular municipal. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Consejo Popular de la Ciudad de Ho Chi Minh, en su XI Legislatura para el período 2026-2031, inauguró hoy el primer período de sesiones destinado a consolidar la estructura del gobierno municipal en el nuevo período.

Al evento asistieron el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y secretario del Comité partidista municipal, Tran Luu Quang; el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Duc Hai; así como los 125 diputados del Consejo Popular de la ciudad elegidos por los votantes en las elecciones de 15 de marzo de 2026.

El titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, envió un ramo de flores para saludar la sesión.

En la cita, Luu Quang destacó que la primera sesión tiene un significado especialmente importante, marcando el inicio de un nuevo período y un paso crucial en el desarrollo de la ciudad. Frente a la necesidad de un crecimiento rápido y sostenible, instó al Consejo Popular de la urbe a concentrarse en tareas fundamentales.

Entre ellas, fortalecer la institucionalización, garantizar que las directrices del Partido, las políticas estatales y las resoluciones de la Asamblea Nacional se concreten de manera oportuna, coherente y factible. El Consejo Popular municipal debe promulgar resoluciones especializadas de alta calidad, crear un marco legal transparente y estable, superar los cuellos de botella en planificación, infraestructura, suelo y medio ambiente, y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El Consejo Popular debe elevar la calidad de sus decisiones sobre asuntos importantes, especialmente en la asignación y uso de recursos, y supervisar estrictamente su implementación.

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El secretario del Comité partidista municipal, Tran Luu Quang (Fuente: VNA)

El alto funcionario partidista también pidió renovar la supervisión de manera sustantiva y efectiva, y promover la construcción de un gobierno moderno y digital, mejorar la gestión urbana y garantizar servicios más convenientes, transparentes y eficaces para ciudadanos y empresas.

Durante la apertura, el Comité Electoral de la ciudad informó los resultados de las elecciones, confirmó la condición de los diputados y entregó los certificados a los miembros de la XI legislatura.

En la sesión también se eligirán los cargos bajo la competencia del Consejo Popular de la ciudad, incluyendo presidente y vicepresidentes de esta entidad, presidente y vicepresidentes y miembros del Comité Popular, además de eligir sus jefes y seleccionar los jurados populares del Tribunal./.

VNA
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